Il Santuario di Montovolo: mistero inciso nella pietra

Bologna, 28 gennaio 2025 – Si narra che Montovolo, nell’Appennino bolognese, a metà tra Toscana ed Emilia, sia un luogo intriso di misteri. Un’area sacra e ricca di simboli, riconosciuta ormai come un tempio oracolare etrusco. Nella pietra, infatti, spiccano due colombe affrontate e un cerchio con cinque fori disposti a croce, analoghi a quelli ritrovati in altri luoghi di culto, come Delfi. Questa è la località che tratteremo oggi in ’Il Resto di Bologna’, podcast della redazione locale del Carlino che racconta storie, personaggi e curiosità della nostra città.

Le colombe di Montovolo – si legge anche in alcuni articoli de ’Nelle valli bolognesi’, magazine trimestrale di natura e cultura in Appennino, pubblicata da Emil Banca e diffusa sia nelle sedi dell’istituto sia allegata al Carlino – potrebbero rappresentare l’utilizzo di piccioni viaggiatori per mantenere una rete di comunicazione tra centri oracolari del mondo antico. Pensate: questo sistema permetteva di ricevere notizie in anticipo rispetto ai tradizionali messaggeri, alimentando la credenza nella capacità dei sacerdoti di prevedere eventi.

Scoperte realizzate grazie agli sforzi del compianto professor Graziano Baccolini, studioso del sito, che ha rinvenuto simboli che confermerebbero la funzione oracolare del luogo, supportata anche da reperti etruschi trovati alle pendici del monte.

La montagna, nota per la sua pietra ovale chiamata omphalos (che avrebbe ispirato il nome Montovolo), è stata per secoli considerata un centro sacro. Secondo le fonti, Montovolo fu teatro di grandi eventi, tra cui una battaglia nel 365 d.C., in cui i cristiani confiscarono le ricchezze del tempio pagano. Questi tesori, accumulati da pellegrini nel corso dei secoli, testimoniano l’importanza spirituale del luogo nell’antichità.

La presenza di una rete energetica intorno al Santuario di Montovolo, rilevata anche da studi recenti, alimenta ulteriormente il fascino del sito, che richiama appassionati di storia, spiritualità e mistero. Sono infatti di tipo simile a quelle rilevate in siti come Stonehenge.