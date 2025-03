Saul Nanni e Deva Cassel, vacanza da sogno insieme

Bologna, 22 marzo 2025 - Galeotto fu il set del Gattopardo. È stato così per Saul Nanni, attore bolognese cresciuto a San Lazzaro di Savena, e Deva Cassel, figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci. Lui 26 anni, lei 20, entrambi protagonisti della serie Netflix in cima alle classifiche. Hanno appena trascorso una vacanza assieme. A svelarlo è l’attrice e modella con un carosello su Instagram: acqua di cocco, paesaggi tropicali, sole, mare cristallino e la dolce compagnia di Saul.

Due scatti della vacanza al mare di Deva Cassel e Saul Nanni (foto da Instagram): la coppia di attori è più affiatata che mai

La prima mossa

“Mi sono innamorato di lei giocando a nascondino durante le riprese”, ha confessato l’attore in un’intervista pubblicata dalla piattaforma di streaming. Anche per Deva il ricordo della scintilla è nitido: “Ho visto questo ragazzo, molto bello, e mi sembrava anche molto talentuoso”.

Ed è lei a rompere gli indugi con la prima mossa: “Se ti ricordi - dice a Saul - sono stata io a mandarti un messaggio!”.

Dopo le riprese in Sicilia, i due hanno iniziato a vivere insieme tra Parigi e Roma. “Scoprirsi vestiti da principi nel 1860 è una fortuna, un’occasione, qualcosa di bellissimo”, confessa Saul. Ma, precisa: “Deva e io siamo molto più felici di Angelica e Tancredi”.

Deva Cassel con l'attore bolognese Saul Nanni: l'amore è scoccato durante le riprese della serie tv Netflix 'Il Gattopardo'

Protagonisti del Gattopardo

Tratta dall’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa, la serie Netflix Il Gattopardo vede la partecipazione, accanto a Cassel e Nanni, di Kim Rossi Stuart nei panni del principe Fabrizio Corbera di Salina e di Benedetta Porcaroli in quelli della figlia Concetta.

Deva interpreta Angelica, giovane e bellissima ragazza incaricata dal padre di entrare a far parte della famiglia del principe di Salina.

Mentre Saul Nanni è Tancredi, garibaldino, nipote del principe, che soccombe al fascino di Angelica. I primi passi nel mondo del cinema, Saul, li ha mossi a 13 anni con una sit-com su Disney Channel.

La svolta è arrivata nel 2018 con il ruolo da protagonista ne ‘Il Fulgore di Dony’, diretto dal maestro bolognese Pupi Avati. “Voglio davvero tanto bene a Pupi - ha detto in un’intervista al Carlino Bologna -. Ricordo vivido il suo sguardo su di me, mentre capiva cosa poteva funzionare e cosa no. Ha avuto la capacità di guardarmi come un grande maestro e con quell’affetto che solo un nonno può restituire”.

I ruoli che furono di Delon e Cardinale

A interpretare il ruolo di Tancredi Falconeri nel capolavoro di Luchino Visconti del 1963 fu Alain Delon. Saul Nanni ha dichiarato di essere onorato di interpretare un personaggio così “iconico” e di poter seguire le orme di un attore “incredibile” come Delon. Nel Gattopardo del ’63 a ricoprire il ruolo di Angelica era invece Claudia Cardinale. Ma Deva Cassel ha detto di aver preferito concentrarsi sulla visione attuale dei registi, senza far riferimento alla rappresentazione di Visconti.