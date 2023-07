Savo, chi è il talento bolognese in finale a iVisionatici music festival

Bologna, 6 luglio 2023 – Il cantante Francesco Savoi Colombis, in arte Savo, è finalista della seconda edizione de iVisionatici music festival, concorso canoro per talenti emergenti. L’evento si terrà a Largo Venue a Roma il 13 luglio. Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da: Marco Rissa, musicista, producer, autore e fondatore dei TheGiornalisti; Marcello Villella, giornalista e produttore musicale; Jodie Alivernini, speaker di Rai Radio2; Gustavo Marco Cipolla, giornalista; Eleonora Scaiola, speaker di Dimensione Suono Roma. A presentare l’evento sarà lo speaker e giornalista Riccardo Zianna. Tutti gli artisti in gara avranno la possibilità di realizzare un brano inedito da registrare in studio.

Il prossimo 28 luglio dalle 21:00 alle 21:45, Savo è atteso a San Lazzaro per un’esibizione durante la storica fiera cittadina.

‘Savo’, da Italia’s got Talent ad Amici

Francesco Savoi Colombis, in arte Savo, classe 2001, nasce a Bologna. La passione per la musica inizia all’età di 7 anni con un corso di pianoforte nella sua scuola elementare. A 14 anni entra come studente di pianoforte al conservatorio Martini di Bologna dove apprende l’arte dei grandi compositori avvicinandosi alla musica classica…ma non è quella la sua vocazione.

Crescendo, ha partecipato a vari concorsi, tra cui Italia’s Got Talent. Ha già pubblicato quattro brani inediti sulle piattaforme digitali dal titolo, C.B.C.R., Follia A due, Domani e Vuoi ballare con me. Con il brano Domani vince il premio della critica Bigazzi nella categoria Nuove Proposte del Premio Mia Martini, nel 2021. Nel settembre 2022, dopo varie selezioni, ha partecipato alla prima puntata di Amici con il brano Ti ho amato abbastanza.