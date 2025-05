Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna

Bologna, 22 maggio 2025 – Il Komandante sta per tornare. Dopo mesi di attesa, Vasco Rossi è pronto a riabbracciare il suo pubblico con il tour “Vasco Live Duemilaventicinque”, e tra le tappe più attese ci sono le due date di Bologna: 11 e 12 giugno allo stadio Renato Dall’Ara.

Un ritorno che promette scintille: il rocker di Zocca torna nella sua Emilia con uno show rinnovato, promettendo emozioni forti e una scaletta piena di sorprese.

Le prove sono già in corso allo stadio comunale di Bibione, dove il 27 maggio si terrà la data zero. Il giorno prima, 26 maggio, ci sarà il soundcheck aperto ai membri del fan club.

“Abbiamo provato tutto. Sono molto contento. Il gruppo suona molto bene… i musicisti sono i migliori del mondo nel loro ruolo”, ha scritto Vasco in un post sui social. “Questo gruppo è veramente il migliore di tutti in assoluto. Non lo dico perché è il mio, ma lo direi anche se fosse quello di un altro. Però … fortunatamente è il mio! La voce dopo due ore di cantato è ancora perfettamente in forma. Pioggia permettendo vi do appuntamento alla prossima e vi abbraccio tutti!”

Una scaletta rinnovata e ricca di sorprese

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Vasco ha svelato alcune anticipazioni sulla scaletta: “Sono anni che mi chiedono di fare ‘Vita spericolata’ tutta intera in concerto, e quest’anno lo farò. Poi la vita è il tema portante del tour”.

Non mancheranno brani cult come “Valium”, “Io perderò”, “Mi si escludeva”, “Quante volte”, un medley con finale inedito e “Buoni o cattivi”.

Immancabile anche “Sally”: “Ce ne sono molte che non c’erano gli altri anni. Penso che rimarranno contenti… anzi, meglio: stupefatti. E ci sarà una grande carica emotiva”.

L’anteprima

In questi giorni, alcuni piccoli fan stanno già scoprendo in anteprima la scaletta. Approfittando della vicinanza con lo stadio, i bambini di una scuola di Bibione hanno iniziato a cantare le canzoni di Vasco insieme alla loro maestra durante le prove. Un momento spontaneo e tenero riportato sui social da Vasco stesso.

Il tour negli stadi

Oltre a Bologna, “Vasco Live Duemilaventicinque” toccherà Torino, Firenze, Napoli, Messina e Roma. Ma per i fan emiliani l’appuntamento più atteso è proprio l’11 e 12 giugno, quando lo stadio Dall’Ara tornerà a tremare sotto le note del rocker di Zocca.