Le 10 canzoni di Gianni Morandi da ascoltare nel giorno del suo compleanno

Bologna, 11 dicembre 2024 - Ottant’anni da eterno ragazzo. Una carriera costellata da grandi successi che attraversano i decenni, innovandosi e restando sempre al passo con i tempi. Gianni Morandi oggi spegne ottanta candeline, ma a giudicare dalla forza, l’energia e la solarità che lo contraddistinguono, nessuno lo direbbe mai.

Ha attraversato generazioni, continuando ad essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano e mantenendo intatta la sua autenticità, da interprete della canzone negli anni ’60 ad icona intramontabile dei nostri giorni.

Ha sempre affiancato alla passione per la musica quella per i rossoblù, è tifossissimo del Bologna e spera che la squadra gli faccia un regalo in occasione della partita di Champions League di stasera contro il Benfica.

Con un repertorio che varia tra melodie spensierate e giovanili a ballate più profonde, Gianni Morandi continua a far emozionare e ballare tutti: nella sua lunga carriera ha inciso più di 600 brani, quindi scegliere sembra quasi impossibile, ma in questo articolo abbiamo voluto raccogliere dieci delle sue canzoni iconiche e indimenticabili.