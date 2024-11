Le confidenze in tv di Alessia Merz, 20 anni d'amore con Fabio Bazzani

Bologna, 10 novembre 2024 - Sono felicemente sposati da quasi vent'anni, Alessia Merz e Fabio Bazzani. Emblema della coppia calciatore-velina che non scoppia. Lei, 50 anni appena compiuti, ha esordito giovanissima a 'Non è la Rai' e ora fa la mamma a tempo pieno di due ragazzi Niccolò e Martina, di 18 e 16 anni, ma "non sono una casalinga disperata", ci tiene a precisare a 'Verissimo'. Lui, bolognese classe 1976, ha fatto il suo esordio in serie A nel 2001 e ha militato in tante squadre in giro per l'Italia, dall'Arezzo al Perugia fino alla Lazio e alla Sampdoria. Dopo il ritiro è diventato opinionista per varie emittenti come Sportitalia e Dazn e ha intrapreso la carriera da allenatore.