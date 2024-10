Il bolognese Andrea Cerioli e il matrimonio con Arianna: la data delle nozze

Bologna, 12 ottobre 2024 - Il piccolo schermo li segue da ormai sei anni: c'è stato l'incontro, a Uomini e Donne, l'inizio 'difficile' di una frequentazione nel programma televisivo e la scelta, quando Andrea Cerioli è uscito dal programma assieme ad Arianna Cirrincione. Da cinque anni convivono insieme, a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, con i loro due gatti, Marlon e Brando.

Dopo la televisione il pubblico di affezionati si è spostato sui social, dove condividono passo passo piccoli e grandi traguardi raggiunti insieme. Grandi come quello del 6 febbraio scorso, quando è nata la piccola Allegra, o come quello del 24 maggio prossimo, data scelta per il matrimonio e annunciata oggi negli studi di Verissimo. Programma nel quale, due anni fa, Cerioli e Cirrincione avevano parlato dei loro sogni per il futuro: "Il matrimonio è una cosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe un figlio".