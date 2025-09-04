Biglietti per il concerto dei Radiohead 2025 a Bologna: i prezzi e le date da segnarsi

I Radiohead tornano dal vivo dopo sette anni: le uniche date italiane sono a Bologna, all’Unipol Arena, venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 novembre. Si pensa che la disponibilità, per le quattro serate, si aggiri intorno ai 58mila biglietti. Nella nostra città mancano da 13 anni: l'ultimo concerto fu quello del 2012 inizialmente previsto in piazza Maggiore e poi spostato a Parco Nord a causa del terremoto. In Italia si sono però visti nel 2018 con un tour ('A moon shaped pool') che toccò anche Macerata, Monza e Firenze.

La conferma è arrivata ieri dopo ore di rumors e attesa spasmodica. Le tappe sono solo cinque in tutta Europa: si comincia tra i 4 e l’8 novembre alla Movistar Arena di Madrid, per poi proseguire alla volta di Bologna/Casalecchio e ancora della O2 Arena di Londra, della Royal Arena di Copenaghen, e infine alla Uber Arena di Berlino.

La corsa ai biglietti si preannuncia intensa: sono tantissimi i fan che attendono di rivedere finalmente dal vivo Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Philip Selway. Ma come fare dunque per provare ad assicurarsi i biglietti? Ecco la guida step-by-step.