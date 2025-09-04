Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Cultura e spettacoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ruspa killerBiglietti RadioheadYoox licenziamentiMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliBiglietti per il concerto dei Radiohead 2025 a Bologna: i prezzi e le date da segnarsi
4 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Cultura e spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Biglietti per il concerto dei Radiohead 2025 a Bologna: i prezzi e le date da segnarsi

2

La registrazione per i Radiohead: dal 5 al 7 settembre

3

La fase di acquisto del biglietto Radiohead: venerdì 12 settembre

4

Perché conviene acquistare la data a voi più vicina?

5

Cosa fare se devi vendere il biglietto dei Radiohead

6

E se non ricevo un codice di sblocco per i biglietti dei Radiohead?

7

Qual è il costo dei biglietti dei Radiohead?

  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cultura e spettacoli
  4. Biglietti per il concerto dei Radiohead 2025 a Bologna: i prezzi e le date da segnarsi

Biglietti per il concerto dei Radiohead 2025 a Bologna: i prezzi e le date da segnarsi

I Radiohead tornano dal vivo a Bologna dopo 13 anni. La corsa ai biglietti si preannuncia intensa: sono tantissimi i fan che attendono di rivedere Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Philip Selway. Ma come fare dunque per provare ad assicurarsi il prezioso tagliando? Ecco la guida step-by-step

Radiohead a Bologna: inizia la grande corsa verso i biglietti. Tante tappe e date da ricordare: ecco la nostra guida

I Radiohead tornano dal vivo dopo sette anni: le uniche date italiane sono a Bologna, all’Unipol Arena, venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 novembre. Si pensa che la disponibilità, per le quattro serate, si aggiri intorno ai 58mila biglietti. Nella nostra città mancano da 13 anni: l'ultimo concerto fu quello del 2012 inizialmente previsto in piazza Maggiore e poi spostato a Parco Nord a causa del terremoto. In Italia si sono però visti nel 2018 con un tour ('A moon shaped pool') che toccò anche Macerata, Monza e Firenze.

La conferma è arrivata ieri dopo ore di rumors e attesa spasmodica. Le tappe sono solo cinque in tutta Europa: si comincia tra i 4 e l’8 novembre alla Movistar Arena di Madrid, per poi proseguire alla volta di Bologna/Casalecchio e ancora della O2 Arena di Londra, della Royal Arena di Copenaghen, e infine alla Uber Arena di Berlino.

La corsa ai biglietti si preannuncia intensa: sono tantissimi i fan che attendono di rivedere finalmente dal vivo Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Philip Selway. Ma come fare dunque per provare ad assicurarsi i biglietti? Ecco la guida step-by-step.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Radiohead a Bologna, la magia ritorna: quattro concerti in Italia nel 2025
Articolo
Perché bisogna registrarsi sul sito dei Radiohead per i biglietti dei loro concerti
Articolo
Quel concerto dei Radiohead a Bologna spostato da piazza Maggiore al parco Nord: l’amarcord del 2012
Articolo
Vasco Rossi sceglie Rimini per la data zero del tour 2026

© Riproduzione riservata