Bologna, i grandi concerti del 2026. Da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini: ecco date, orari, biglietti, info utili

Bologna si prepara a un (altro) anno di grandissimi concerti. Sarà un 2026 all'insegna della musica e degli eventi dal vivo quello in arrivo sotto le Due Torri: basta guardare il parterre degli artisti che hanno già annunciato le proprie date in città. E se l'autunno e l'inverno porteranno già nomi di primo livello per i musicofili, i riflettori si alzano subito sul prossimo anno con un gustosissimo pacchetto di appuntamenti da segnare sul calendario fin da ora.

Da Tiziano Ferro a Laura Pasini, da Achille Lauro a Cesare Cremonini, da Giorgia a Renato Zero: ecco un vademecum e una guida per non perdersi neanche uno show live, dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno allo stadio Dall'Ara, fino agli altri palcoscenici bolognesi.