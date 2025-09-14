Migliori concerti a Bologna, guida all'autunno dei club

Bologna, 14 settembre 2025 - Ricomincia la stagione della musica nei club, che a Bologna, si sa, regala sempre nomi d’eccellenza indie internazionali e stelline italiane. Ma anche un ripasso della storia musicale, che fa sempre molto bene.
La scena dei club di Bologna fa ricerca in tanti campi, ma sempre in modo sottile e originale.
La proposta, alternativa ai grandi concerti, spazia dall’elettronica all’indie, dall’hardcore dei Raw Power fino all’ethio jazz di Mulatu Astatke.
L’autunno segna anche il ritorno di alcuni idoli della scena indie italiana: i Cani fanno subito sold out nelle quattro date di inizio novembre all’Estragon.
E se volete scoprire i suoni più nuovi (e più giovani) andate al Covo: qui arrivano gruppi mai visti prima in città.