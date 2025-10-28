Cinema, 7 film indimenticabili girati a Bologna

Bologna, 28 ottobre 2025 - Ormai siamo abituati a vedere set cinematografici in giro per Bologna. Il mondo del cinema italiano è molto cambiato dalla fine del Novecento e anche grazie a realtà come la Film Commission, che rendono possibile girare film sotto le Due Torri con finanziamenti e sostegni, sempre più case di produzione e registi arrivano qui per ambientare le loro storie.

L’ultimissima che si sta ancora girando è “Campioni” di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann, un film che col tempo diverrà anche una lista di location interessanti da andare a scoprire in giro per Bologna, perché anche il cinema è un ricco serbatoio di idee per scoprire la città con occhi diversi. Qui vi raccontiamo 7 film che hanno portato il nome della Dotta in giro per l’Italia e ai festival del mondo, con tante curiosità sul making of del film e sui set.