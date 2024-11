Bologna, torna il mito del Kinki

Bologna, 15 novembre 2024 - Scendere quelle scale nascoste in un androne a pochi metri dalle Due Torri, in via Zamboni a Bologna, senza nessuna insegna che indicasse dove portavano, significava varcare una soglia tra le norme della quotidianità e un universo fantastico, fiabesco, coloratissimo, caratterizzato dall’esaltazione delle diversità e dal desiderio di godere sino in fondo delle atmosfere notturne. Il Kinki di Micaela Zanni ha segnato in maniera irreversibile la scena della pista da ballo italiana, specie nel periodo irripetibile tra gli anni Ottanta e i Novanta, quando diventò la casa di una coloratissima e creativa comunità gay aperta a tutti, dove entrare significava essere parte di una realtà che non si è più ripetuta. Una storia avventurosa che verrà raccontata nel documentario "Kinki. The Secrets of the Dance Floor" diretto da Lorenzo Miglioli. Per festeggiare l’inizio delle riprese, il 23 novembre il DUmBO di Bologna ospiterà una festa dove verranno girate delle scene che entreranno nella pellicola.