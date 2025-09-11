Quali sono i 10 libri preferiti dai bolognesi? Ecco i più richiesti

Bologna, 11 settembre 2025 - Romanzi, racconti, gialli, noir, guide di viaggio, saggi, libri per ragazzi. Ognuno ha scelto il suo, lo ha prenotato, riposto con cura in valigia e sfogliato negli assolati giorni estivi. Ecco la classifica emersa dai dati del Settore Biblioteche e Welfare culturale di Bologna.
Non mancano i gialli, perfetti sotto l’ombrellone, ma sono molto gettonati anche le storie di formazione.
E ora che l’estate volge al termine, resta da chiedersi quali storie ci accompagneranno nella stagione autunnale.