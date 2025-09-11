Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Bologna
Cultura e spettacoliQuali sono i 10 libri preferiti dai bolognesi? Ecco i più richiesti
11 set 2025
AMALIA APICELLA
Cultura e spettacoli
Naviga nell'articolo:

1

Quali sono i 10 libri preferiti dai bolognesi? Ecco i più richiesti

2

L'anniversario, di Andrea Bajani (Premio Strega), è il più richiesto

3

Io che ti ho voluto così bene, il secondo più amato è il libro di Roberta Recchia

4

Verrà l’alba, starai bene, il best seller di Gianluca Gotto

5

La levatrice, il libro di Bibbiana Cau

6

Il mio nome è Emilia del Valle, l'ultimo romanzo di Isabel Allende

7

Tutta la vita che resta, libro di Roberta Recchia

8

L’amore mio non muore, di Roberto Saviano

9

Delitto di benvenuto. Un’indagine di Scipione Macchiavelli, libro di Cristina Cassar Scalia

10

Il pappagallo muto: una storia di Sara, libro di Maurizio de Giovanni

11

'Piomba libera tutti' di Marco Mavaldi

Quali sono i 10 libri preferiti dai bolognesi? Ecco i più richiesti

Ecco che cosa hanno chiesto in prestito alle biblioteche cittadine nei mesi estivi. Bajani, premio Strega, il più cercato. Roberta Recchia è presente in classifica con due titoli. Si segnalano Saviano, Allende e l’ultimo Gotto

Andrea Bajani e Roberta Recchia sono gli autori più richiesti dai bolognesi. Al centro la Sala Borsa

Bologna, 11 settembre 2025 - Romanzi, racconti, gialli, noir, guide di viaggio, saggi, libri per ragazzi. Ognuno ha scelto il suo, lo ha prenotato, riposto con cura in valigia e sfogliato negli assolati giorni estivi. Ecco la classifica emersa dai dati del Settore Biblioteche e Welfare culturale di Bologna

Non mancano i gialli, perfetti sotto l’ombrellone, ma sono molto gettonati anche le storie di formazione.

E ora che l’estate volge al termine, resta da chiedersi quali storie ci accompagneranno nella stagione autunnale.

Continua a leggere questo articolo

