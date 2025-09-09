Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto Stefano BenniUnity Store lascia ReggioBagnino rugbistaBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliI luoghi di Stefano Benni: dalla Luisona alle osterie di Bologna
9 set 2025
ANDREA BONZI
Cultura e spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

I luoghi di Stefano Benni: dalla Luisona alle osterie di Bologna

2

Le trattorie e le osterie della notte bolognese

3

La piazza teatro delle chiacchierate fra amici

4

L’Appenino e il soprannome del Lupo

5

Roma, capitale abbandonata

6

Il non-luogo del Bar Sport

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cultura e spettacoli
  4. I luoghi di Stefano Benni: dalla Luisona alle osterie di Bologna

I luoghi di Stefano Benni: dalla Luisona alle osterie di Bologna

Ci sono le osterie dei 'biassanot' dove la notte scorreva tra Dalla e Guccini, c'è l'Appennino dove nacquero lui e il suo soprannome 'Lupo', e poi c'è piazza Santo Stefano dove si trovava con gli amici

La Bologna di Stefano Benni è un misto di luoghi che ci sono, che non ci sono più e che non ci saranno mai

Bologna, 9 settembre 2025 – Ci sono ‘Vito’ e il ‘Moretto’, due celebri osterie della notte bolognese. C’è piazza Santo Stefano, forse la più bella di Bologna. Ma c’è anche l’Appennino, a cominciare dalla frazione di Monzuno in cui è nato. Stefano Benni, lo scrittore scomparso oggi a 78 anni, era molto legato ai luoghi che hanno segnato la sua vita. Un legame affettivo che supera i confini territoriali, comprendendo anche Roma, dove ha vissuto a lungo, e la Sardegna

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Morte di Stefano Benni: addio al grande architetto di Bar Sport e La Compagnia dei Celestini
Articolo
Addio a Benni, il ricordo di Stefano Bonaga: “Non saliva mai in cattedra, ecco perché i suoi libri sono amati”
Articolo
Quando Stefano Benni disse: “Finalmente Bologna è tornata viva”

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LibriStefano Benni