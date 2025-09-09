I luoghi di Stefano Benni: dalla Luisona alle osterie di Bologna

Bologna, 9 settembre 2025 – Ci sono ‘Vito’ e il ‘Moretto’, due celebri osterie della notte bolognese. C’è piazza Santo Stefano, forse la più bella di Bologna. Ma c’è anche l’Appennino, a cominciare dalla frazione di Monzuno in cui è nato. Stefano Benni, lo scrittore scomparso oggi a 78 anni, era molto legato ai luoghi che hanno segnato la sua vita. Un legame affettivo che supera i confini territoriali, comprendendo anche Roma, dove ha vissuto a lungo, e la Sardegna.