Matilda De Angelis compie 30 anni: l'adolescenza a Bologna, i look, il bacio con Nicole Kidman, 7 cose che non sapevi

Bologna, 11 settembre 2025 - Quando nel 2020 si venne a sapere che Matilda De Angelis avrebbe recitato in una serie hollywoodiana accanto a Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland, ci fu uno stordimento generale, quasi uno sgomento nazionale. Com’è possibile che una giovane di 25 anni sia già riuscita in questa impresa? A Bologna sussurri e grida ancor più forti, essendo la Matilda nazionale in verità nata e cresciuta a musica e cotolette all’ombra delle Due Torri, dove ha studiato al Liceo Fermi. E si sa che Bologna, per chi la lascia, nutre un’invidia da amica tradita. Eppure, oggi che l’attrice compie 30 anni - essendo nata l'11 settembre del 1995, nel bel mezzo di quegli anni Novanta trionfo dei centri sociali bolognesi - siamo noi a guardarci indietro e a ripercorrere il suo cammino di giovane donna ostinata e motivatissima, che pare non essersi più guardata indietro per non cedere alle lusinghe di questa grassa e accogliente Bologna cui non sempre è facile dir di no, da artisti, per poi venire inghiottiti nell’autocompiacimento di quartiere. E forse anche quella legge di Matilda De Angelis, per cui si rilasciano pochissime interviste ai giornali locali. Diventare famosi nel cinema ha le sue regole. Ma nel passato di Matilda De Angelis c'è anche la musica: quando aveva 16 anni cantava in un gruppo i Rumba de Bodas, una band rimasta un po' nell'ombra.

Si potrebbe forse dire 30 anni e sentirli tutti. Per le scelte fatte, per i ruoli che hanno visto una lenta ma inesorabile crescita, soprattutto recitativa: la sua performance in “Fuori” di Martone segna un’evoluzione fortissima. Per quella grande vulnerabilità caratteriale e fisica che non ha mai nascosto, soprattutto sui social (i suoi problemi con l’acne, i fidanzati in progress finché non è arrivato il Santo Francese), dove oggi ha un atteggiamento da giovane diva più che da una di noi, con qualche eccezione e strascichi personali simili a una polaroid un po’ mossa di cui non si capiscono le figure ma si percepisce un’intimità di cui vorremmo sapere molto di più. Ma non ci sono le didascalie.

Tanto di lei si sa molto, grazie alle interviste che rilascia, alle apparizioni tv che sceglie meticolosamente, alle fotografie stilose di cui è pieno il web. E se non lo si conosce, ecco alcune cose da sapere sull’ex ragazzina frizzante e con personalità che nel 2016, venendo scelta per il film “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, accanto a Stefano Accorsi, vide la sua vita cambiare. Con questo film la sua prima candidatura ai David come migliore attrice protagonista e poi, con L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sydney Sibilia David come miglior attrice non protagonista.