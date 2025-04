Mostra su Simenon a Bologna: i viaggi, i libri, l’uomo

Cosa ci fa un elenco del telefono di Parigi del 1954 sulla scrivania di Georges Simenon? Come si firmava prima di scegliere il suo vero cognome? Quando nasce l’ispettore Maigret? Come scriveva i suoi romanzi? Perché la mostra si intitola Otto viaggi di un romanziere? Sono tante le storie e anche le curiosità che s’incontrano nell’esposizione dedicata al romanziere belga, creatore di Maigret inaugurata ieri alla Galleria Modernissimo e visitabile fino all’8 febbraio 2026. Lo raccontiamo in dieci curiosità dalla mostra.