Orea Malià, 70 anni di stile. Ha creato il look delle star: "In Ugo Bassi passavano tutti"

Bologna, 24 settembre 2025 - Buon compleanno Orea Malià! Il "volgarmente parrucchiere" compie oggi 70 anni, di cui 47 anni vissuti intensamente a Bologna con grande forza imprenditoriale e creatività. Arrivò in città nel 1977 "con i carri armati che solcavano via Ugo Bassi" e che lui vedeva dalla finestra del suo futuro negozio, poi aperto nel 1978.

Per un anno è stato Marco Zanardi – nato a Codigoro, papà camionista e mamma salinara e cresciuto a Milano –, poi solo Orea Malià. Arrivava dalla città, era nato in provincia e qui a Bologna ha trovato la perfetta crasi esistenziale. Basta pensare al suo slogan più bello, alla maniera tondelliana, ovvero "La moda nasce in provincia e muore in città", per capire che la sua filosofia è da sempre un estratto di acuta osservazione del mondo, dei modi, dei giovani, dell’arte, delle sottoculture, del cinema, della moda e di quella ricchezza culturale in fondo a disposizione di tutti, soprattutto sotto le Due Torri. Bisogna saperla vedere.