Bologna 2025 tra tradizione e innovazione: ecco l’oroscopo della città

Come ogni anno, Paola Rava, bolognese, consulente olistica e astrologa, ha studiato per i nostri lettori il tema astrale di Bologna nel 2025. Il segno zodiacale, le Porte più in evidenza e la salute dei cittadini. Poi, ovviamente, i cantieri, l'Università e i grandi temi che dovremo affrontare nel 2025. Per una città che è del segno del Toro con ascendente Sagittario, saranno importanti l’influsso di Urano in Acquario che vigileranno sulle modifiche in città. Ecco cosa ci aspetta: "Le sfide saranno ambiente e risorse"