Senhit, live gratis a Bologna prima del tour internazionale: dove e quando

Bologna, 16 dicembre 2023 – Parte dalla sua città con un live gratuito il tour internazionale di Senhit. La Freaky Queen bolognese, con genitori eritrei, ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2011 e 2021.

Bologna però “è stata una sorta di Pigmalione per me - spiega l’artista -, mi ha permesso di lavorare, prima con gli Stadio e Gaetano Curreri poi con tantissimi altri artisti. Quando sono in tournée penso a questa città, casa mia, come a Itaca. Mi sembrava doveroso partire con un concerto gratuito da qui”.

Una festa speciale, dunque, quella organizzata al DumBO di via Casarini domani, domenica 17 dicembre, prima di toccare Spagna, Francia, Serbia, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti. Porterà in giro per il mondo canzoni di Lucio Dalla e Raffaella Carrà oltre alla sua frizzante cover di “I Am What I Am”, portata al successo da Gloria Gaynor nel 1983, proprio quarant’anni fa.

“È una canzone che mi rappresenta tantissimo - racconta Senhit -: energica, grintosa, coraggiosa. La mia versione l’ho presentata al Festival internazionale dei cori Lgbtq+, che quest’anno si è tenuto per la prima volta in Italia, a Bologna. Quando mi hanno proposto di cantarla me ne sono innamorata. Mi sembra lanci un bellissimo messaggio soprattutto in questo periodo tragico. Gloria Gaynor ci ricorda: ‘Mostratevi senza preconcetti, fatevi valere!’”. Parte del ricavato della somministrazione delle bevande vendute sarà devoluto al fondo "Dare per fare" a favore della popolazione colpita dall'alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna.

L’artista sarà accompagnata da Massimo Zanotti al trombone, Gabriele Bolognesi al sax, Giardina alla tromba, Lele Leonardi alla chitarra, Dado Neri al basso, Luciano Galloni alla batteria e Michele Papadia alle tastiere, Alessandro Cosentino al violino e Vincenzo Fontes (synth ed elettronica). Info e prenotazioni per la serata di domani, 17 dicembre, su: https://bit.ly/senhitlive.