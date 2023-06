Bologna, Serena Williams e i piaceri della cucina emiliana al ristorante Al Cambio

Bologna, 6 giugno 2023 – Vacanze italiane per Serena Williams e il marito che nei giorni scorsi hanno fatto tappa anche sotto le due torri. Un visita a Bologna che non poteva non includere un tour gastronomico tra le prelibatezze della città. Il luogo prescelto: il ristorante Al Cambio di via Stalingrado.

L’ex tennista, che recentemente ha svelato di essere in attesa del suo secondo figlio, ha provato i sapori della cucina bolognese insieme al marito Alexis Ohanian, l’imprenditore e fondatore di Reddit, e alla primogenita Olympia.

Lo staff del ristorante, tra i più conosciuti in zona e inserito anche nella Guida Michelin, ha postato la foto con la ‘Queen’ del tennis e ha fatto sapere che l’atleta statunitense si è lasciata consigliare in “una bella panoramica della cucina bolognese”. Dai tortellini alle tagliatelle al ragù, dalla lasagna alla cotoletta alla bolognese.

Un viaggio tra i sapori della cucina emiliana che ha conquistato anche Williams e famiglia, prima di continuare le vacanze in Italia alla volta di Firenze.

Infatti, dopo il ritiro dal mondo dello sport avvenuto tra le lacrime lo scorso settembre, la ‘Queen’ ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia, che ora si allarga con un secondo bebè in arrivo di cui però ancora non si conosce il sesso.