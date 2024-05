Serie su Guglielmo Marconi, Modernissimo gremito per l’anteprima

Bologna, 11 Maggio 2024- Una sala del Modernissimo gremita accoglie Stefano Accorsi e Nicolas Maupas per la visione in anteprima del primo dei due episodi della serie “Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo", dedicata all’inventore della radio e della comunicazione senza fili, nel 150esimo anniversario della sua nascita. “Guglielmo Marconi è un personaggio più noto che conosciuto, il nome dice sempre qualcosa, ma quando – soprattutto ai più giovani - viene chiesto chi fosse non tutti sanno rispondere. Denota il fatto di come si sia persa la memoria di una persona che invece ha cambiato la storia è rivoluzionato il mondo” afferma Stefano Accorsi.

Accorsi e Maupas: Premio Marconi per la creatività

Per l’occasione la Fondazione Guglielmo Marconi ha conferito ad Accorsi e al collega Nicolas Maupas, attore già noto per ‘Mare Fuori’ che interpreta il giovane Guglielmo, l’annuale premio Marconi per la creatività. Consegnato all’apertura della proiezione, il riconoscimento consiste nell’illustrazione dell’artista originaria di Bologna Giulia Neri intitolata “E quando le parole viaggiarono nell’aria, ci trovammo tutti immensamente più vicini”. “Questa frase è la sintesi di ciò che celebriamo questa sera grazie ai nostri due Marconi” commenta la presidente della Fondazione Giulia Fortunato. Sul palco durante la premiazione anche il nipote, suo omonimo, che si dichiara legatissimo alla città di Bologna e orgoglioso che la prima anteprima si svolga proprio nella nostra città.

Quando va in onda la mini serie

La mini serie andrà in onda il 20 e il 21 maggio in prima serata su Rai 1, ed è una produzione Stand by me di Simona Ercolani in collaborazione con Rai Fiction, con la regia Lucio Pellegrini. La fiction ripercorre le tappe più importanti della vita di Guglielmo, dalla prima volta in cui a soli 21 anni lanciò il primo messaggio wireless da Villa Griffone (oggi sede della Fondazione) oltre la collina dei Celestini, al suo ultimo anno di vita (il 1937), fino a trattare il suo rapporto col fascismo, mutato nel corso degli anni. “Marconi è stato fascista in un periodo antecedente alle leggi razziali, quando lo erano quasi tutti. Successivamente è stato invece molto critico nei confronti del fascismo, tant’è che veniva seguito dai servizi. Tra l’altro aveva aziende in Inghilterra e la mamma irlandese, quindi non condivideva nulla col fascismo legato alla Germania” spiega la Sottosegretario di stato Senatrice Lucia Borgonzoni. Ambientata dunque alle soglie della Seconda guerra mondiale, la serie mescola il genere storico-biografico a quello della 'spy story’, ispirandosi sempre a fatti reali, e scegliendo i luoghi identitari del pioniere delle telecomunicazioni; oltre ai due Marconi sono presenti nella serie anche la moglie Cristina (Cecilia Bertozzi), l’amata figlia Elettra (Carolina Michelangeli) e la giornalista italoamericana Isabella Gordon (Ludovica Martino). È dalla sua intervista a Marconi che ha inizio la serie.