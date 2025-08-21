Seun Kuti brilla in ’Sun Donato’. Sul palco anche Dente e Giulia Mei

Bologna, 21 agosto 2025 – Da Festival di quartiere a rassegna che ospita stelle internazionali del panorama musicale internazionale, Sun Donato continua a essere un luogo di riferimento per la comunità, uno spazio di condivisione culturale che ha ribaltato le traiettorie centro periferie, come succede quando l’organizzazione è a cura di Orchestra Senzaspine. Non lontano dalla loro casa originale, il Mercato Sonato, al centro di un importante intervento di rigenerazione, infatti, da domani al 15 settembre (dalle 18.30 alle 23.30) nei Giardini Parker Lennon va in scena una rassegna che unisce alcuni tra i nomi più rappresentativi del nuovo pop nazionale alla presenza il 29 agosto di Seun Kuti, accompagnato dal gruppo Egypt 80. Il figlio di Fela, l’inventore dell’afro beat, arriva a Bologna da Lagos, Nigeria, con la sua irresistibile miscela di funk, elettronica e ritmi tribali, a metà strada tra le megalopoli africane e le suggestioni di radici arcaiche. Fortemente impegnato, come il padre, nel sociale, Seun Kuti travolge il pubblico con l’incedere percussivo di una avventura artistica che ha segnato profondamente la musica contemporanea, unendo etnie e globalizzazione. E se la sua presenza è sicuramente la grande novità di Sun Donato 2025, tutto intorno è stata costruita una interessante programmazione che mette in rilievo le esperienze maggiormente creative del suono italiano, con alcuni nomi storicizzati dell’hip hop e la moderna canzone d’autore. Inaugurazione domani con Ensi, riconosciuto come uno dei maestri del freestyle, la tecnica di improvvisazione di rime incalzanti che sono la ‘scuola’ che ha formato i migliori rapper in circolazione. Il giorno successivo arrivano gli Ska-J, una formazione che rilegge l’esuberante patrimonio sonoro giamaicano che ha influenzato la cultura pop, dallo ska degli anni 60 al reggae, filtrando questi riferimenti con un forte amore per il jazz. Un repertorio originale grazie alla quale si sono esibiti ovunque nel mondo, spesso accompagnando celebrità del reggae.

Nel ricchissimo programma, da segnalare il 27 agosto Davide Shorty, una delle voci più intense del momento, un artista che fonde una spiccata predisposizione per la melodia con la sensualità del soul afro americano; il 30 agosto Dente, che porterà le canzoni del suo ultimo album, Santa tenerezza e il 12 settembre Giulia Mei, la rivelazione dell’anno, una cantautrice con una scrittura capace di tenere insieme temi importanti con un senso della leggerezza, doti grazie alle quali suona ogni volta di fronte a folle di spettatori che e ne hanno fatto una artista in continua crescita. Sun Donato non è solo musica, ma propone una fitta serie di attività diverse, dalle presentazioni di libri al karaoke del martedì sera, che era una delle serate più affollate del Mercato Sonato, sino ai laboratori di ricamo creativo, sempre il martedì alle 19 e agli open day della scuola di musica Senzaspine il sabato e la domenica. L’ingresso è gratuito.