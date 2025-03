Sfera Ebbasta infiamma l’Unipol Arena

Bologna, 23 marzo 2025 – Anche all’Unipol Arena di Casalecchio non si è fatta attendere la risposta del pubblico: pienone per il popolo di Sfera Ebbasta, arrivato a Bologna per la tappa del suo Tour 2025, che sta macinando sold out in tutta Italia.

Il concerto di Sfera Ebbasta all'Unipol Arena

Il re della trap, classe 1992 e originario di Sesto San Giovanni, pelliccia nera lunga fino ai piedi, si è presentato sul palco con una maschera, prima di tornare al cappellino d’ordinanza e occhiali da sole.

I fan di Sfera Ebbasta all'Unipol Arena

Sempre molto d’impatto la scenografia sul palco, con ballerini fra i palazzi di periferia.

Il concerto di Sfera Ebbasta all'Unipol Arena

Quello di Sfera Ebbasta inaugura una serie di concerti all’Unipol Arena davvero eterogenei e dai grandi numeri. Martedì 25, infatti, da Napoli arriva Geolier, mentre venerdì 28 sarà la volta della poesia di Brunori Sas. Neanche 24 ore e ci si rituffa negli anni Novanta con il duro sound dei Limp Bizkit (sabato 29), mentre il 31 marzo arriva un’altra star come Lenny Kravitz. Una primavera davvero scoppiettante, in attesa della tre giorni di Jovanotti, dal 3 al 5 aprile.