Silvia Avallone innamorata di Bologna: “Qui mi perdo e mi ritrovo, qui ho scritto i miei romanzi”

Bologna, 12 luglio 2023 - Silvia Avallone dichiara tutto il suo amore per Bologna. La scrittrice 39enne, biellese d'origine, è approdata sotto le due Torri 19enne, quando si è iscritta alla facoltà di Filosofia e da allora è stata stregata dalla nostra città. Tanto che adesso, vent'anni dopo, ha scritto una vera dichiarazione d'amore pubblica alla città, che circola anche sui manifesti appesi per le strade, come quello che posta su Facebook, in via Saragozza.

Per Avallone Bologna è la città dei portici dove perdersi, ma anche degli inizi, conditi con un pizzico d’azzardo: qui ha scritto il suo romanzo numero uno ancor prima di laurearsi, qui si è sposata, qui è diventata madre per la prima volta e ora avrà un secondo figlio. E Bologna è la città della cultura, e quindi della libertà.

Sui social, la scrittrice spiega così il suo grande amore per la nostra città: "... e non finirò mai di perdermi in questa città dove, puntualmente, ritrovo me stessa, la sfido, la cambio. La me che vent'anni fa arrivava qui da matricola per prendersi il futuro con i libri, la me che ha ascoltato con un brivido i "sei pazza" ma poi ha scritto comunque un romanzo prima della laurea anche a costo di mettere a repentaglio la borsa di studio, la me che non immaginava di sposarsi e si è sposata dopo nove mesi dall'incontro in libreria con il futuro marito, che non sapeva se sarebbe diventata madre e poi è successo, e sta per succedere di nuovo”.

Ancora, cos’è la nostra città per la scrittrice? “Bologna per me è forse e soprattutto questo: la città dei capitoli dove bisogna lanciarsi senza difese, degli azzardi. Della fatica, della paura, ma anche della voglia di provarci, e chi se ne frega dei risultati perché occorre scoprire chi siamo davvero, vivere la nostra e solo nostra storia, fino in fondo. È la città delle aule studio e di quelle universitarie, degli studentati e delle biblioteche, del disubbidire al timore di sbagliare perché non è questo il punto: è amare, è conoscere (per citare Pasolini), e non c'è via più autentica alla libertà della cultura". Il post su Facebook termina così: “Tutti i miei romanzi li ho iniziati e finiti qui, e non poteva essere altrimenti. Grazie Bologna ❤ #bologna #dichiarazionedamore Comune di Bologna #estate2023 #portici #gratitudine”