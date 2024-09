Subito sold out a Bologna una data del Cremonini Live 25: corsa agli ultimi biglietti

Bologna, 27 settembre 2024 - Lo attendevano da tempo: oltre 300mila biglietti venduti in sole sei ore dall'apertura delle prevendite per il tour di Cesare Cremonini. Già sold out la seconda data allo stadio Dall’Ara di Bologna del 20 giugno. Sotto le Due Torri resta disponibile l'altra data, quella del 19 giugno, corsa quindi ai biglietti: sono infatti pochi quelli ancora disponibili anche per il primo concerto in programma al Dall’Ara.

Grande attesa per il ritorno di Cesare Cremonini sul palco, il cantante bolognese ha in programma 10 date per il tour del 2025

Una partenza di successo per il "Cremonini Live25” annunciato sui social con un conto alla rovescia e atteso giorno dopo giorno dai follower.

Le date del tour sono in tutto 10: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno Bologna, 20 giugno Bologna, 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. La caccia ai biglietti, con le prevendite, è già scattata su tutte le piattaforme. Il 23 settembre è uscito il nuovo singolo “Ora che non ho più te” e nello stesso giorno il cantante bolognese ha lanciato il nuovo tour 2025 che arriva a due anni di distanza dall'ultimo negli stadi, culminato nel grande evento all’Autodromo di Imola, e dallo strepitoso tour invernale nei palazzetti. Per la prima volta, con il tour 2025, Cesare Cremonini sbarcherà allo Stadio Maradona di Napoli e lo Stadio San Nicola di Bari, e tornerà in Sicilia dopo ben 7 anni di assenza. La vendita generale dei biglietti è stata aperta alle 11 di questa mattina online e nei punti vendita autorizzati. Un successo preannunciato.