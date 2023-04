Stato Sociale, il nuovo disco dei regaz “Stupido sexy futuro”: ecco quando esce

Bologna, 17 aprile 2023 - Dopo ben 6 anni, arriva un nuovo disco di inediti del gruppo bolognese 'Lo Stato Sociale'. Il titolo? "Stupido sexy futuro", e sarà disponibile a partire dal 5 maggio. Svelata l’immagine di copertina: una bottiglia di passata di pomodoro che è finita in mille pezzi cadendo sulle piastrelle di una cucina, parrebbe.

Lo Stato Sociale e la copertina del nuovo album

Ecco l'annuncio del disco: "Ciao - scrive il gruppo - siamo Lo Stato Sociale, l'unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: 'Per fortuna!'; molti altri si chiederanno 'lo stato sociale chi?'. Il nostro nuovo disco di inediti arriva dopo 6 anni dal precedente, anni in cui abbiamo fatto tutto quello che ci pareva, forse troppo. Anni in cui abbiamo lavorato a questo disco pensando che non sarebbe arrivato mai il suo momento e invece eccoci qui".

Il tour

Alcuni fan hanno potuto ascoltare un assaggio del nuovo disco durante le prime tappe de "L'atteso tour di anteprima di un disco bellissimo": 11 date nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale.

Le promesse del disco

La 'filosofia' del disco, sempre spiegata dal gruppo, è la seguente: "Stupido sexy futuro" (Island Records/Universal Music) non avrà peli sulla lingua. Spregiudicati, ironici e attuali, i regaz tornano senza aver paura di dire ciò che pensano e lo fanno nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

"Il futuro è così: attraente e infame - spiega ancora la band - ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c'è, non siamo senza futuro. Il futuro ci sarà, sarà deludente e allo stesso tempo così dannatamente sexy. Il presente è un futuro che non ce l'ha ancora fatta. Inizia il secondo tempo della nostra vita artistica, quella fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro. Noi umili emiliani speriamo solo di poter entrare nelle orbite del cuore di qualcuno che vorrà ascoltare".

Il post su Instagram, con autoironia

Su Instagram i regaz fingono un senso di pentimento: "Forse abbiamo fatto una cazzata - scrivono - Un disco senza regole, senza singoli, senza formule, con dentro un mare di amici, suonato e sudato in locali piccoli e strapieni prima che esca, finito su Instagram, su YouTube, su Twitter, su Facebook a spezzoni presi dai telefonini. Da quando l’indie era la musica che non ascoltava nessuno a quando è diventata la musica che ascoltavano tutti, nel mentre, i dischi hanno iniziato ad avere titoli trionfalistici e annunci imperiosi. Noi abbiamo sempre preferito l’autoironia, che se puoi ridere di te il mondo ti fa meno paura. Per questo uscirà il 5 maggio, data ideale per un fallimento grandioso, e si chiamerà Stupido Sexy Futuro, come quello che ripetiamo ci abbiano rubato eppure non sappiamo smettere di provare a strapparlo a morsi dalla vita. E si, è una citazione dei Simpsons. Hai 14 anni, è saltato il compito in classe della quinta ora, torni a casa e il pranzo è pronto, in tv c’è la puntata di stupido sexy flanders. Va tutto bene. Stupido Sexy Futuro è disponibile anche in Cd e Vinile".