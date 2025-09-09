Quando Stefano Benni disse: “Finalmente Bologna è tornata viva”

Era il 16 ottobre del 2020: Stefano Benni concesse una lunga intervista-racconto al Carlino. Parlò con Giorgio Comaschi di Bologna, dove era da poco tornato a vivere, di lupi, di animali veri e immaginari. Di amicizie e di come aveva trovato cambiata la città, nel bene e nel male. Oggi Stefano Benni non c’è più, si spento a 78 anni proprio nella sua città, e Bologna si trova orfana di uno straordinario architetto di mondi fantastici che hanno, e avranno per sempre, incredibili similitudini con il mondo reale.

L’intervista di Stefano Benni al Carlino

Il Lupo arriva a metà pomeriggio, caracollando da fuori Santo Stefano. Gli altri alla spicciolata. Piazza Santo Stefano, ‘Reparto Geriatria’. I vedovi di Vito, del Moretto, dell’Osteria della Chiesa, si trovano qua. Hanno i capelli bianchi. Giorgio Bonaga che ha meno capelli dirige. È il bar del 2020. Dove non si parla più di donne o di avventure ma dove tutti fanno vedere gli esami. O si parla di mangiare. Ieri uno aveva il PSA alto. C’è Renato Villalta, c’è Adriano, c’è Francesco, c’è Bedo, c’è Giovanni Pintori, c’è Sampaio, qualche volte si ferma Prodi, o Clò, o Magnisi, c’è Celso Valli, o lo scrittore Cavazzoni.

Il Lupo, che è Stefano Benni (foto), ha avuto l’idea di farsi intervistare su Bologna da Giorgino che sono io. Ci appartiamo mentre Bonaga ci fa le foto col telefonino.

Perché Stefano hai deciso di fare un intervista sul Carlino, sei sicuro?

"Perché sono tornato a Bologna. Mi va di parlare di Bologna e il Carlino è il giornale di Bologna, non vedo perché ti scandalizzi".

Però tu, proprio tu, che parli con il Carlino fa un certo effetto…

"Sarà un problema per il Carlino, non per me".

E ridacchia col dentone da roditore, essendo a volte un po’ più topesco che lupesco.

Senti ma il Lupo perde il pelo?

"Innanzitutto i lettori del Carlino forse non sanno perché mi chiamano Lupo. In breve, perché sono nato a Monzuno e quand’ero piccolo i lupi erano fuori dalla porta di casa".

Mi risulta che c’hai anche parlato…

"C’ho parlato, loro mi hanno risposto, abbiamo fatto delle gran chiacchierate e mi è rimasta la passione per questo animale… con cui una volta si facevano dei patti in campagna".

Stefano Benni è morto a 78 anni a Bologna: si era ritirato da tempo a causa di una malattia

Abbiamo già capito su che cifra si viaggia. Va bene. Deliriamo pure. Tu sei grande inventore di animali fantastici, immaginari. Ce ne sono ancora in giro?

"Intanto Bologna è famosa per questi cagnetti terribili che le donne trattano come dei bambini e che decanizzano. Lo trovo terribile. Trattano male i loro figli e bene i cagnini. Comunque di animali strani ce n’è tanti a Bologna. Buoni o cattivi. Ci sono i cinghialotti, ci sono i maialini…".

Merola (l’allora sindaco di Bologna, ndr) per esempio che animale è?

"Merola è un… un bradipo, un bel bradipone".

Ecco Stefano, a che punto siamo con Bologna?

"La trovo molto più viva. A me i turisti non danno fastidio. Mi piace che girino dei giovani attorno a me. Anche se poi finisco qui a geriatria, come te".

Fai pur l’asino…

"Torniamo a Bologna, diciamo che il clima delle autorità è sempre un po’ pesante. Sono po’ deluso. Pensa che avevo offerto la prima del mio spettacolo nuovo e non mi hanno cagato. E allora la prima la vado a fare a Roma. Tò mo’"

Ce l’hai con le autorità?

"Sono chiuse nelle proprie carriere. Bisogna stare fra la gente. Mi ero un po’ illuso con Cofferati ma anche lui è stata una gran delusione. Ma parliamo anche un po’ di te…".

Macché di me, sono io che sto intervistando te.

"No, no, tu a Bologna sei un piccolo personaggio… piccolo non nel senso che non conti, ma forse non te frega neanche niente di esserlo. Però vedo che tutti gli amici del mio figliastro, che sono dei giovani, hanno preso il tuo leggendario “squasso di pugnette” e ne hanno fatto un loro slogan…".

Stefano Benni il giorno della presentazione del libro "Pane e Tempesta" alla libreria Coop Ambasciatori (foto Serra)

Stefano, la mia carriera credo che sia, come anche per te, l’andare a letto alla sera contenti…

"Con chi?".

Ahahah, allora fai proprio l’asino… Però mi sembra che tu ti sia un po’ ammorbidito…

"Sono invecchiato. Io ho scritto per il Manifesto, ma il Manifesto è finito, non c’è più. È inutile che stiamo a parlare di sinistra di destra, io a Bologna per esempio ho conosciuto gente come Giorgio Bonaga che prende per il sedere tutti con quel modo che trovo delizioso. Come suo fratello. Poi che Giorgio abbia idee di sinistra è meglio, ma non fa fatto. A Bologna la base per far vivere bene una sinistra sana c’è ma quella che c’è adesso non è la la sinistra che piace a me".

La notte però non la vivi.

"No, la vivo, perché non dormo e cammino insonne per le strade di Bologna. Ecco, una cosa… non ci sono molte cose aperte di notte a Bologna, peccato, vorrei più bar aperti per esempio".

Non ti sembra che gli uomini siano molto più lessi e debbano tutti “sentire” delle mogli? E che le donne siano esagerate a essere distrutte già alle 10 del mattino?

"Il fatto è che Bologna è una città al maschile. Vedi che non c’è mai stato un sindaco donna? Bologna è una città maschile e spesso maschilista. Infatti ogni volta che una donna ha provato a fare il sindaco l’hanno respinta. Invece nell’imprenditoria vedo molte donne protagoniste".

Insomma allora perché sei tornato?

"Uno dei motivi è perché Roma è peggiorata in modo pazzesco. I miei amici di Roma mi dicono di tornare e io rispondo: datemi una ragione per tornare, la cocaina non mi piace, il crac neanche, la marijuana l’ho fumata da giovane e la cosiddetta gnocca c’è a Roma e c’è anche qua. Ma questo è un argomento forse non da lettori del Carlino…".

Ahaha, ma va... Senti ma questo ultimo libro Giura da dove l’hai tirato fuori?

"Giura è un miracolo. Dai tempi de Il bar sotto il mare, che per me era il mio libro più bello pensavo che non avrei mai più trovato questa spinta. Adesso dico che forse questo è il mio migliore. L’ho scritto in un periodo complicato, sofferente. Forse è per quello".

Ma la Luisona, la mitica pasta di Bar Sport, forse ormai ti ha rotto le scatole…

"Sì, a me ha rotto un po’ i marroni, ma è vero che molta gente mi conosce per la Luisona e quindi sono grato alla Luisona. Vorrei che la gente mi conoscesse per Giura. E poi vedi, nei bar di oggi non c’è più la Luisona. Ci sono delle paste fighette, da prendere con lo Spritz. La Luisona adesso è confinata in qualche bar di montagna. L’ultima Luisona l’ho vista a Pievepelago".

E il nostro Bolognetto?

"Ahi ahi. Sapevo che ci arrivavi. Io speravo che quel cagnaccio di Mihajlovic riuscisse a non fare una squadra di fighetti intermittenti. Il Bologna è troppo fighetto e intermittente. Poi sono tifoso e non vedo l’ora che tu mi porti a vedere una partita in tribuna stampa. Ma come faccio se poi giocano col tutù? E poi un centravanti buono lo poteva prendere però. Io gli avrei detto Caputo l’anno scorso, per esempio. Adesso quello della Dinamo Kiev col nome da supposta prendilo Saputo, vai con le mani nel bisacchino, come si dice qua. Adesso si è rotto anche Skovolino che era il mio preferito".

Ma tu qui a geriatria sei un paziente o un parente in visita?

"No, io sono il primario di psichiatria. Il direttore è Giorgio Bonaga".

Stefano ti faccio la domanda decisiva: qui siamo in una lochescion o in un posto?

"Vorrai mica mandarmi a fare uno dei tuoi squassi? Lascia ben stare la lochescion va là, andiamo, che quelli del reparto ci aspettano".