Stefano Nanni dirige oggi il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano dopo l’addio di Sabrina Simoni

Bologna, 22 gennaio 2025 – Sarà Stefano Nanni a dirigere oggi il concerto in Toscana del Piccolo Coro dell’Antoniano, dopo l’addio, dopo 30 anni, di Sabrina Simoni alla direzione.

Nanni è già stato in passato alla guida del coro delle Verdi Note, fondato nel 1989 da Mariele Ventre per dare l’opportunità ai bambini del Piccolo Coro e dello Zecchino d’Oro diventati grandi, costituito da giovani a partire dai 15 anni.

Il coro dei bambini sarà oggi protagonista a Pitti Bimbo, a Firenze, dove interpreterà le canzoni più famose dello Zecchino e anche i brani più recenti.

Già da un paio di settimane i bambini svolgono le prove all’Antoniano guidati da Stefano Nanni, storico insegnante di musica della scuola Maestre Pie di Bologna.

L’addio di Sabrina Simoni

Sabrina Simoni, 55 anni, subentrò, giovanissima, alla storica direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano, Mariele Ventre, scomparsa nel 1995.

Sabrina Simoni ha diretto per 30 anni il Piccolo Coro dell'Antoniano, subentrando a Mariele Ventre

Non sono chiari i motivi dell’addio della Simoni, dopo 30 anni di musica.

L’ultima edizione dello Zecchino d’Oro è stata trasmessa in diretta tv a fine novembre, successivamente il Piccolo Coro è stato protagonista su RaiUno anche il giorno della Vigilia di Natale e di Natale, con gli show delle feste condotti da Cristina d’Avena e Paolo Belli.

Successivamente, la Simoni ha accompagnato i piccoli coristi alla tournée in Cina, dal 30 dicembre al 5 gennaio, dove si sono esibiti in diversi concerti tutti sold out proponendo pezzi intramontabili come ‘Il valzer del moscerino’ e i successi più recenti come ‘Il panda con le ali’ e ‘Il magico viaggio di Marco Polo’, brano dell’ultima edizione dello Zecchino che ha celebrato, nell’anno della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, la figura del grande viaggiatore che raccontò le meraviglie dell’Oriente.

Dal 2015 il Piccolo Coro ha tenuto 46 concerti per i numerosi fan cinesi.