Stefano Sabelli porta per la prima volta a Bologna 'Figli di Abramo'

Bologna, 16 Maggio 2024- Stefano Sabelli va in scena stasera e domani ai Teatri di vita con ‘Figli di Abramo’, un adattamento dell’’Abrahams Barn’ di Svein Tindberg, attore-drammaturgo norvegese del Det Norske Teatret di Oslo. “In Norvegia è diventato un blockbuster del teatro di narrazione, io l’ho adattato ad una mia esperienza personale a Gerusalemme - spiega Sabelli- cercavo qualcosa per omaggiare anche mio fratello che è stato archeologo in Palestina per oltre 25 anni.” Lo spettacolo, prodotto dal Teatro del Loto di Teatrimolisani con la regia di Gianluca Iumiento e proiezioni video di Kezia Terracciano, avrà anche musiche dal vivo di musiche dal vivo Manuel Petti, Marco Molino, Irene Apollonio, Daniele Giradina, Lorenzo Mastrogiuseppe. Il testo, una sorta di ‘mistero buffo’ sulla vita di Abramo, ripercorre tutta la vita di questa storia figura, e nel farlo indaga chiaramente l’origine delle tre più grandi confessioni monoteiste: quella ebraica, quella musulmana e quella cristiana. Sabelli, parlare di una figura come Abramo, così importante per un’area ad oggi delicatissima, è un tema attualmente più attuale che mai... Sì è vero, ma lo spettacolo l’ho scritto ormai due anni fa, e non l'ho modificato a seguito degli eventi del 7 Ottobre. Quello che porto in scena è più un diario viaggio vero e proprio che parte da Ur dei Caldei , città più antica del mondo dove Abramo è nato, e arriva ai giorni nostri, con tutto ciò che accade oggi anche in termini di divisioni. Si chiude nella città palestiense di Hebron lo spettacolo, lì dove c’è la tomba dei patriarchi (quindi di Abramo e di tutta la sua famiglia) , in teoria condivisa da tutte e tre le grandi religione monoteiste ma che -essendo in Cisgiordania- vive tutto quello che oggi sta accadendo Qual è il messaggio che vuole portare? Il mio obiettivo principale è quello di mettere in luce l’affinità di culture che si pensano sempre molto diverse. In realtà non è così, sono molto vicine anche se chiaramente le differenze ci sono. La cupola della Rocca per esempio, luogo da cui parte tutto il viaggio, contiene la pietra della Fondazione, che è l’ascensione di Maometto, ma anche la cima del monte Moria dove Abramo doveva compiere il sacrificio di Isacco. Tra l’altro io scherzo sempre sul fatto che Gerusalemme sia una sorta di luogo ‘pieno di rocce per profeti ascensionisti’ (riprendendo il libro Le rocce di Gerusalemme) perché sulla Via Dolorosa vi è anche quella dell’ascensione di Gesù di Nazaret. Quello che vorrei far comprendere è che tutti i grandi monoteismi si raccontano la storia di Abramo pro fede propria, quando è invece comune a tutte e tre. Infatti lei usa molto spesso l’ironia: è solo uno strumento teatrale o di contenuto? Ha un significato teatrale ma anche di comprensione, perché con l’ironia si possono mettere in luce molte più evidenze storiche, geografiche e anche di fede. Si capiscono meglio le similitudini tra le tre confessioni, diventano molto più chiare. Poi naturalmente sono battute pronunciate tutte con grande rispetto. Penso sia il punto di forza dello spettacolo, che diventa un mistero buffo, e non è che il mistero buffo di Dario Fo fosse un testo irriverente, anzi tutt’altro.