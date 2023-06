Stella Assange al Biografilm di Bologna: ecco la verità su mio marito

Bologna, 19 giugno 2023 – Un applauso le accoglie appena varcano l’ingresso del Pop Up cinema Arlecchino. Stella Assange, avvocato e moglie di Julian, l’attrice Laura Morante e la giornalista Stefania Maurizi sono in città per la proiezione di ‘Ithaka - A fight to free Julian Assange’.

Un documentario di Ben Lawrence che parla della campagna per la liberazione del fondatore di WikiLeaks attraverso la storia della lotta del padre di Assange per liberare suo figlio.

Un documentario respinto da altri grandi festival del cinema, come Roma o Torino, e che invece il Biografilm Festival ha voluto perché altrimenti "non avrebbe avuto una circuitazione italiana", spiega il direttore artistico, Massimo Benvegnù. "Arriviamo da una settimana buia – dice Stella Assange –. Julian è a un passo dalla possibilità di estradizione negli Stati Uniti. Il film ha sicuramente aiutato la causa. È stato difficile, ma ci ha dato un modo per parlare con le persone in modo diretto. Ha fotografato l’urgenza di riuscire a venire a capo di questo caso".

Laura Morante è stata colpita dal fatto che in Italia "una vicenda così grave ed emblematica avesse così poco spazio sui media", mentre Stefania Maurizi è l’unica giornalista italiana cui Julian Assange ha consegnato tutti i documenti segreti di WikiLeaks.

a.a.