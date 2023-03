Susanna Tamaro: "Va’ dove ti porta il destino"

Susanna Tamaro sarà presente lunedì 6 marzo in Fiera

Bologna, 3 marzo 2023 – È un’estate come tutte le altre, ma mentre sta andando al mare con la sua famiglia, all’improvviso Sam si trova solo in un’anonima area di servizio. Dov’è finita la sua mamma? Come farà per tornare a casa? Tutti abbiamo una stella è il nuovo romanzo per ragazzi (dai 9 anni in su) di Susanna Tamaro, per la prima volta con la casa editrice Il Battello a Vapore. L’autrice che lascerà i boschi di Orvieto per essere alla Fiera del libro lunedì 6 marzo, farà due presentazioni: alle 14.15 al Book Lover’s Bistrot con Alessandro Barbaglia e poi alle 16.30 per il firma copie all’International Bookshop. Signora Tamaro, nel suo romanzo ‘Va dove ti porta il cuore’ è rimasta celebre la frase "diffida di tutto, tranne di quello che ti dice il tuo cuore". Per questa nuova storia con protagonista Sam, si potrebbe riproporre, cambiando cuore con destino. "Sì, e spero sia l’inizio di un’avventura con un secondo libro, se non anche un terzo, per parlare di questa via del cuore che tutti noi dobbiamo scoprire". Ora più che mai i bambini. Per lei un filo rosso è il credere in se stessi. "Ho scritto questa storia anche...