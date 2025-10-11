Tananai a Bologna: presenta il libro ‘Occhi rossi’ di felicità

Bologna, 11 ottobre 2025 – Contiene più esistenze parallele che si intrecciano e scorrono veloci, la carriera di Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, trentenne milanese, stella del pop italiano. Una storia raccontata nel libro Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicita, che l’artista presenta domani (ore 16), nell’Oratorio San Filippo Neri (Via Manzoni, 5). Ingresso libero con un pass che si ottiene acquistando il libro al negozio Mondadori in via Larga e che permettere di accedere anche al firmacopie successivo alla presentazione. Un volume che, anche nella veste grafica, rappresenta quel ‘caos organizzato’ che mescola creatività e desiderio di vivere fuori dalle regole che esercita da sempre una forte attrazione, specie nei confronti dei più giovani. In particolare, affascina, il suo forte credere nel senso della comunità, del gruppo, della ‘famiglia’ intesa nella sua accezione più ampia, una maniera per rendersi impermeabili alle derive complesse della celebrità. Una spontanea capacità di entrare in relazione con ogni ascoltatore, come se fosse unico, come se parlasse solo a lui che viene da una delle sue esistenze precedente alla fama attuale.

Quando, ancora prima di diventare un protagonista della canzone, fa il dj e il produttore di musica elettronica con la sigla Not for Us, anche raggiungendo discreti risultati e realizzando un album di suoni digitali che riviste specializzate recensiscono molto positivamente. Poi sui social, l’annuncio, nel 2018, “Da qualche tempo a questa parte lavoro a un progetto che si scosta da tutto quello che ho fatto finora come Not for Us… mi farebbe un sacco piacere se seguiste il mio nuovo profilo artistico Tananai. Avrete novità molto, molto presto”. Dopo pochi giorni l’uscita del suo primo singolo con la nuova identità Volersi male: da lì è iniziato un viaggio che ha avuto nella sua partecipazione a Sanremo nel 2022 la prima, importante tappa. Il brano si chiamava Sesso occasionale e si classificò ultimo. Risultato che non lo demoralizzò e che, anzi racconta come uno stimolo a migliorarsi. Come è successo, con una sequenza impressionante di conquiste. Torna a Sanremo l’anno successivo, il 2023, e questa volta, con Tango, si classifica quinto, è costretto a rimodulare i tour, spostando le date già programmate in luoghi più grandi, soprattutto palasport, produce tantissimi artisti, scrive e interpreta, con Madame e Rose Villain il brano Ho fatto un sogno, in occasione dello scudetto vinto dall’Inter.

Sino alla pubblicazione del libro che presenta domani sera a Bologna, un volume sicuramente poco convenzionale, grafiche e caratteri diversi, moltissime le foto e tante le suggestioni che accompagnano il lettore nel processo creativo, ma anche nella personalità di Tananai. Diviso in quattro sezioni, La mia storia, La musica, I video, Le mie passioni, Occhi rossi è immaginato come un diario tolto dal cassetto della scrivania e condiviso con i fan.