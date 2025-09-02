Targa Volponi alla libreria Stoppani: "Da 42 anni insegniamo a leggere"

La libreria come presidio fondamentale per la comunità cittadina: è questo il significato della Targa Volponi, che sarà consegnata questa sera alle 21,30 alla Libreria ’Giannino Stoppani’ alla Festa dell’Unità, nell’ambito della rassegna ’Casa dei pensieri’, dedicata a Francesca Ciampi e Goffredo Fofi. La manifestazione, che quest’anno ha come tema ’La cultura come base della pace’, ospita dal 1997 il premio Targa ricordo Paolo Volponi, riconoscimento che valorizza figure e realtà di rilievo nel mondo culturale e cittadino. A ritirare la targa per la Giannino Stoppani sarà Silvana Sola, cofondatrice della storica libreria per ragazzi.

Silvana Sola, che cosa significa per voi questo riconoscimento? "È importante che venga sottolineato il valore civico che la libreria rappresenta e che ha promosso in questi quarantadue anni di attività. In un Paese che legge poco e dove la vita editoriale è complessa, arrivare al 2025 con questo traguardo è motivo di grande orgoglio".

Che valore ha la lettura per l’infanzia e i ragazzi nella comunità? "Sin dal 1983 immaginavamo che Bologna potesse avere una libreria dedicata ai giovani lettori, quando in Italia erano pochissime. Cominciammo in via delle Moline in 60 metri quadri, poi nel 1991 ci trasferimmo a Palazzo Re Enzo. L’idea era offrire una gamma di possibilità di lettura, dagli albi illustrati ai romanzi, dalla divulgazione scientifica al fumetto, creando una comunità intorno ai libri, e l’idea che ci guida è ancora questa".

In questo avete anche un rapporto con le scuole? "Sì, ospitiamo classi che partecipano a visite guidate gratuite condotte dai librai, che accompagnano i ragazzi a scoprire il mondo dei libri e la ricchezza della lettura".

Crede che il rapporto dei bambini con i libri stia cambiando? "Siamo un Paese che in generale ha sempre letto poco: non sono sicuramente le nuove tecnologie il problema, ma piuttosto la possibilità di scoprire i libri che sono pensati per loro".

Che cosa vuol dire? "Che bisognerebbe che ci fossero le biblioteche scolastiche in tutte le scuole. Perché per esercitare, come diceva Gianni Rodari, ’il diritto a diventare lettore’ serve che i libri siano vicini ai desideri di conoscenza dei bambini".

Dopo il grave incendio di tre anni fa, come procede la libreria? "L’esperienza dell’incendio è stata devastante, emotivamente e anche praticamente, perchè siamo stati chiusi ben sette mesi. Abbiamo fatto sanificare migliaia e migliaia di libri per non mandarli al macero, un percorso lungo e difficile. Ma c’è stata un’adesione di solidarietà fortissima, e quando abbiamo riaperto a fine ottobre 2022, la città ha risposto con una fortissima presenza: abbiamo ritrovato i clienti di sempre e ne abbiamo accolti di nuovi".

Tra questi anche i turisti? "Assolutamente sì: abbiamo sempre avuto edizioni internazionali, un’abitudine legata alla Bologna Children’s Book Fair, e ora prestiamo particolare attenzione a mantenerla, per rispondere ad una clientela sempre più eterogenea".