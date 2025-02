“Quei teatri perduti che raccontano la città”

Bologna, 13 febbraio 2025 – Tutto è nato da visite in Certosa sulle tombe delle grandi cantanti. Un tour nelle vite di donne eccezionali e dei teatri in cui si sono esibite. Da lì, con la collaborazione con il Museo del Risorgimento e l’associazione 8cento, è nato un vero trekking in centro. Una ’camminata’ che ora possono fare anche i lettori del libro Antichi teatri a Bologna (In Riga Edizioni), scritto dalla musicista e musicologa Maria Chiara Mazzi. Nelle sue ricerche, si è imbattuta in sempre più teatri antichi, come in un sistema di scatole cinesi.

Lo racconta nella puntata di oggi del podcast il Resto di Bologna. “Abbiamo la fortuna – spiega – che in città nell’Ottocento ci fossero impresari teatrali e tanti articoli di periodici che pubblicizzavano gli spettacoli. È stato lungo, ma relativamente comodo rintracciare le notizie su questi teatri pubblici. Parliamo infatti di luoghi sia gratuiti che a pagamento, ma non privati, per il diletto di pochi. E dunque racconto, attraverso i giornali dell’epoca, la storia delle sale, ma anche della città, delle persone”.

Il Salone del Teatro Eden nel 1904 (collezione Fausto Malpensa)

Cosa ha trovato?

“Un’umanità straordinaria. I teatri si trovavano in varie zone. Da via Nosadella a via Ugo Bassi c’erano quelli più popolari, ad esempio frequentati dalle lavandaie del canale di Reno che il pomeriggio si fermavano a guardare lo spettacolo dopo il lavoro. Dalla parte dalle due Torri e Strada Maggiore c’erano quelli più ’snob’”.

Quale fu il primo?

“Il teatro della Sala, aperto nel 1581 e poi sostituito dal Comunale: si trovava nel salone del palazzo del Podesta ed era il teatro della città. C’erano infatti i teatri cittadini e quelli privati degli impresari. In epoca napoleonica tutti i beni ecclesiastici vengono alienati e in tanti comprano i conventi”.

Qualche esempio?

“Contavalli compra il convento dei monaci di San Martino e ci costruisce il teatro dentro. Brunetti acquista il collegio di San Saverio, dove oggi c’è il Duse, uno dei tre che esistono ancora. In parallelo, c’erano i teatri dentro i palazzi nobili, come Palazzo Marsigli, Magnani”.

Che spettacoli andavano in scena?

“Prevalentemente opera, musica. Il teatro di prosa di solito era affidato ai filodrammatici. L’Arena del Sole inizia a ospitare prosa, ma con compagnia di giro. I teatri dovevano lavorare sempre perché così il proprietario guadagnava. E poi erano diffusissime le marionette: al teatro Angelelli l’opera si faceva così, non con cantanti veri. Un’altra cosa che favorisce questa vitalità è che a Bologna abbiamo grandi musicisti... Donizetti, Rossini, Padre Martini per cui venivano da tutta Europa”.

Un mondo eterogeneo.

“Noi abbiamo una concezione del teatro in cui entriamo in una bolla astorica e atemporale, usciamo e torniamo alla nostra vita. Il teatro era invece la prosecuzione della vita, quello che succedeva fuori succedeva dentro. C’erano moltissimi spettatori, di tutti i ceti. E poi c’erano le arene: lavoravano d’estate e di giorno. In via Indipendenza sul cornicione dell’Arena del Sole, infatti, c’è ancora traccia di questo”.

Qualche altro aneddoto?

“Ci fu il teatro Angelelli, che non riuscì mai ad avere pubblico. O il teatro del Corso, in via Santo Stefano: l’impresario costruì anche un albergo e appartamenti. In uno di questi venne ospitato Leopardi, c’è ancora la lapide che lo racconta, e il poeta si lamentò della confusione. Sempre al Corso fu organizzata la serata Futurista, con Marinetti, Balla... successe di tutto”.