Teatro Comunale Bologna stagione 2026: ecco il programma

Roma, 21 ottobre 2025 - Si intitola "Verso Itaca" la stagione 2026 del Teatro Comunale di Bologna presentata al Ministero della Cultura questa mattina. È la prima firmata dalla sovrintendente Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte. Una metafora per raccontare il ritorno verso casa, ovvero la sede storica di Largo Respighi, previsto per febbraio 2027, dopo questi anni di trasloco forzato in Fiera, per il cantiere in centro. La proposta si snoda da gennaio a dicembre attraverso tre cartelloni: opera, danza e concerti.

La stagione lirica

Ad inaugurare la lirica il 24 gennaio (repliche fino al primo febbraio) è un nuovo allestimento del primo capolavoro serio di Mozart, Idomeneo, firmato da Mariano Bauduin - regista che ha collaborato per vent'anni con Roberto De Simone - e guidato musicalmente da Roberto Abbado, Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, che affronta il titolo per la prima volta. Segna invece il debutto al Comunale del giovane talento del podio Leonardo Sini (classe 1990), vincitore del Primo premio al Concorso "Maestro Solti" di Budapest, La traviata di Verdi che torna dal 21 febbraio al 1° marzo nell'allestimento del dicembre 2022 creato dal regista italo-sudafricano Alessandro Talevi per il Comunale all'EuropAuditorium e ora ripensato per il Nouveau.

È poi dedicato a Mascagni il progetto che accosta l'atto unico Cavalleria rusticana - nell'apprezzato allestimento bolognese ideato da Emma Dante nel 2017 - e il poema cinema-musicale Rapsodia Satanica - film muto di Nino Oxilia con musiche del compositore toscano proiettato per la prima volta nel 1917 - qui proposto in collaborazione con la Fondazione Cineteca Bologna, in programma dal 21 al 29 marzo. Mentre scorrerà la pellicola, la colonna sonora sarà eseguita dall'Orchestra del Tcbo. Sul podio in entrambi i momenti il direttore d'orchestra Daniel Oren. Spazio al belcanto con un titolo poco rappresentato come Roberto Devereux di Donizetti, che arriva a Bologna dal 17 al 22 aprile nella lettura tradizionale e rispettosa del libretto del regista Alfonso Antoniozzi creata nel 2016 per il Teatro Carlo Felice di Genova, impreziosita dai costumi di Gianluca Falaschi. Sul podio un direttore esperto come Renato Palumbo.

È una novità assoluta che racconta l'amore ai tempi dell'Intelligenza Artificiale Olympia, opera in due atti di Nicola Campogrande - compositore in residenza del Comunale a cui è stata commissionata - su libretto di Piero Bodrato liberamente ispirato ai "Racconti" di E.t.a. Hoffmann, in prima rappresentazione mondiale dal 15 al 19 maggio. Guida l'orchestra Riccardo Frizza, direttore musicale e artistico del Donizetti Opera festival, già protagonista dell'inaugurazione pucciniana della scorsa stagione. L'allestimento è affidato al giovane regista Tommaso Franchin.

Non è mai andata in scena sul palcoscenico della fondazione lirico-sinfonica felsinea Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti del 1977 di Nino Rota su libretto di Eduardo De Filippo tratto dalla sua commedia omonima, che verrà presentata in un nuovo allestimento firmato da Marcelo Lombardero - al debutto italiano - e diretto da James Feddeck. Al Manzoni torna il barocco con un titolo mai ascoltato al Comunale: è Semele, oratorio in tre atti di Georg Friedrich Händel su soggetto tratto dal mito classico (dalle Metamorfosi di Ovidio), in scena per la prima volta al Covent Garden di Londra nel 1744, proposto in forma di concerto il 23 e 25 ottobre con la direzione di uno specialista come il clavicembalista Rinaldo Alessandrini. Una pagina francese dove convivono misticismo e sensualità come Samson et Dalila, comédie lyrique in tre atti su soggetto biblico di Camille Saint-Saëns, completa poi la programmazione lirica, il 13 e 15 novembre, con Roberto Abbado sul podio - al suo secondo titolo operistico in Stagione - e grandi interpreti come Gregory Kunde ed Ekaterina Semenchuk nei due ruoli principali.

La stagione di danza

La stagione di danza si inaugura il 6 e 7 marzo con la prima italiana di Beauséjour, creazione del 2024 del coreografo hip-hop Mourad Merzouki con la Compagnie Käfig, nata per Les Nuits de Fourvière di Lione, un balletto che esplora il cambiamento del corpo nel tempo sui ritmi electro-tango di Müller & Makaroff e testi di Fafapunk anche voce insieme a Gilles Fisseau Segue Carmen di Amedeo Amodio, balletto storico ispirato al racconto di Merimée con musiche di Bizet e Giuseppe Cali eseguite dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, in scena il 23 e 24 maggio nella versione curata da Daniele Cipriani con scene e costumi di Luisa Spinatelli Il 24 e 25 giugno arriva Cluster con il Balletto di Maribor che unisce danza classica, neoclassica e contemporanea con quattro coreografie firmate da Edward Clug: Proof, Mutual Comfort, Handman e Cluster All’Europauditorium Roberto Bolle è protagonista l’8, 9 e 10 ottobre con Caravaggio, spettacolo ispirato al celebre pittore con coreografie di Mauro Bigonzetti e musiche di Monteverdi riorchestrate da Bruno Moretti sul podio dell’Orchestra del Comunale. Chiude la stagione di danza Notte Morricone il 28 e 29 novembre, omaggio coreografico-musicale al Premio Oscar Ennio Morricone firmato da Marcos Morau con l’Orchestra del Comunale

La stagione sinfonica al Manzoni

La stagione sinfonica si apre il 10 gennaio all’Auditorium Manzoni con Ton Koopman alla guida dell’Orchestra del Comunale per un programma mozartiano e haydniano con solisti Suzanne Jerosme, Lara Morger, Kieran White, Peter Harvey e il Coro del Comunale preparato da Gea Garatti Ansini. Il 31 gennaio il direttore islandese Daniel Bjarnason propone due sue opere in prima italiana con la violinista Ava Bahari e musiche di Sibelius e Britten. Debutta in Italia anche Sebastian Weigle il 6 febbraio al Manzoni, che affronta un autore poco conosciuto, meritevole di essere riscoperto, come il compositore austriaco ottocentesco Hans Rott, con la sua Prima Sinfonia. Al suo fianco il giovane pianista statunitense Angel Stanisa Wang. Il 12 febbraio Constantin Trinks dirige Sostakovich (Sinfonia n. 15), Mozart (Concerto per due pianoforti con il Silver Garburg Duo e Ouverture da Il flauto magico). Mentre il 27 febbraio Dian Tchobanov dirige un programma tutto Chopin con Michail Pletnev nei Concerti per pianoforte n. 1 e n. 2. Si passa poi, il 4 aprile, a Michele Mariotti che propone un programma wagneriano (Parsifal, Tristan und Isolde, Lohengrin) e Schumann (Concerto in la minore) con Federico Colli. Il 9 aprile Andris Poga dirige la Sinfonia n. 4 di Shostakovich. Il 25 maggio Emanuel Ax suona Mozart (Concerto K 482) diretto da Nicolò Umberto Foron, che esegue anche Sibelius (Sinfonia n. 1).

Il 16 ottobre Yutaka Sado dirige la Sinfonia n. 9 di Mahler. Il 26 ottobre Roberto Abbado sul podio con Shostakovich (Sinfonia n. 1) e Chacaturjan (Concerto per violino) con Ilya Gringolts. Il 6 novembre: Debutti di Alpesh Chauhan e Mario Brunello con Bruckner (Sinfonia n. 1) e Weinberg (Concerto per violoncello). Il 20 novembre Ivor Bolton dirige La Creazione di Haydn. Solisti: Anna El-Khashem, Amitai Pati, Matthias Winckhler. Coro preparato da Gea Garatti Ansini. L’11 dicembre: Marco Angius dirige Il sole giaguaro di Pasquale Corrado (prima assoluta) con Paolo Grazia (oboe), e Nobilissima visione di Hindemith.Infine, il 31 dicembre Markus Stenz chiude l’anno con Beethoven (Nona Sinfonia) e Abitare la battaglia di Riccardo Panfili.

Abbonamenti: vendita e prezzi

Le prelazioni per gli abbonamenti saranno disponibili dal 22 ottobre al 7 novembre 2025, esclusivamente in biglietteria, in Largo Respighi 1. I nuovi abbonamenti, sia completi che mini, saranno invece in vendita a partire dal 20 novembre 2025, presso la stessa biglietteria e anche online sul sito ufficiale: www.tcbo.it. I prezzi degli abbonamenti completi per la Stagione d'Opera 2026 variano da 100 euro a 990 euro. I mini abbonamenti hanno un costo compreso tra 100 euro e 290 euro.

Le prelazioni per la stagione di danza saranno disponibili dal 29 ottobre all'11 novembre 2025, esclusivamente alla biglietteria di Largo Respighi 1 (da 110 a 225 euro).

Per la stagione sinfonica, prelazioni dal 29 ottobre all'11 novembre 2025. Nuovi abbonamenti: dal 18 novembre 2025 in biglietteria e online sul sito www.tebo.it. I prezzi degli abbonamenti per la stagione sinfonica (14 concerti) vanno da un minimo di 140 euro a un massimo di 410 euro.