Teatro Bologna, Debora Caprioglio ammalata: spettacolo cancellato

Debora Caprioglio

Bologna, 17 febbraio 2023 - Salta all’ultimo momento lo spettacolo "La ciliegina sulla torta" che doveva andare in scena da stasera a domenica al Teatro Dehon perché Debora Caprioglio è risultata positiva al Covid. Non è ancora stata fissata una data per il recupero ma tutti coloro che avevano acquistato i biglietti online o presso i punti vendita Vivaticket esterni al teatro possono chiedere il rimborso tramite il sito Vivaticket entro domenica 12 marzo.

Tutti coloro che invece avevano acquistato i biglietti direttamente al Teatro Dehon possono recarsi in biglietteria da martedì 21 febbraio (ore 15 - 19) - con i biglietti acquistati - per ottenere il rimborso. Ricordiamo che la biglietteria del teatro di via Libia è aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.