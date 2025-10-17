Tellynonpiangere ai live di X Factor 2025: “Questo sogno non è solo mio, é anche vostro”

Galliera (Bologna), 17 ottobre 2025 - In tanti, a Galliera, nella Bassa bolognese se lo aspettavano: il loro concittadino Giorgio Campagnoli, alias Tellynonpiangere, con la sua voce pura e malinconica ha passato anche l'ultimo step delle audizioni di X Factor, ovvero le Last Call, ed è entrato ufficialmente, con 'Pastello Bianco', canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, nella squadra dei live. Il 23enne di San Venanzio aveva stregato giudici e pubblico, con un su inedito, già alle auditions.

Da lì era stato un crescendo fino a che ai Boot Camp, con il brano 'Superclassico' di Ernia, non ha commosso e stregato i fan in modo indelebile.

Tellynonpiangere, dopo la serata di ieri, è, dunque, entrato a far parte della squadra di Francesco Gabbani: con lui PierC, alias per Piercesare Fagioli, e Michelle.

Così Telly con un post su Instagram: " Non avevo un piano, ma ho sempre avuto la musica. Ho lavorato in fabbrica, poi in pizzeria, per inseguire un sogno che sembrava sempre troppo grande. E ora eccomi qui: sono un concorrente di X Factor 2025! Questo sogno non è solo mio é anche vostro, grazie a tutti regaz, ci vediamo ai live".