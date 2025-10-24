Tellynonpiangere a X Factor: lo slang che conquista Gabbani

Galliera (Bologna), 24 ottobre 2025 – Il Tellynonpiangere, nome d’arte per Giorgio Campagnoli di 24 anni, ha superato il primo live di X Factor egregiamente, tanto da aver anche evitato il temuto ballottaggio. Il ragazzo di Galliera, paese nella Bassa bolognese, si è esibito per terzo, nella prima manche, ed ha portato la canzone 'La musica non c'è' di Coez. Un brano molto nelle sue corde, e per questo sicuramente è stato scelto dal suo giudice Francesco Gabbani. Un brano indie che gli ha permesso di fare una esibizione tecnicamente senza sbavature. Un unico appunto, tra i giudici, quello di Jake La Furia che ha sottolineato come vorrebbe vedere Telly alla prova con brani un po’ fuori dalla sua comfort zone.