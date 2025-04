Testoni e Valla, atlete e rivali: amiche sempre

Bologna, 3 aprile 2025 – Sliding doors. Porte girevoli, vite parallele, destini che cambiano. È il caso di Claudia Testoni (a destra nella foto tratta da ’Nelle Valli Bolognesi’), la rivale di Trebisonda Valla, detta Ondina prima velocista italiana a vincere l’oro alle Olimpiadi. Entrambe bolognesi, giovanissime, promesse dell’atletica degli anni Trenta. A raccontare la loro storia, nella puntata di oggi de il Resto di Bologna, il podcast della redazione locale del Carlino che potete ascoltare gratuitamente sul nostro sito e nelle principali piattaforme audio come Spotify, è Marco Tarozzi, giornalista ed esperto di vicende di sport.

“Innanzitutto il fatto incredibile, e mai troppo sottolineato, è che in una finale olimpica, quella degli 80 metri a ostacoli, a Berlino, nel 1936, si ritrovino ben due atlete bolognesi – spiega Tarozzi –. Testoni frequentava l’istituto Margherita, dove conobbe Ondina. Caratteri opposti, Ondina e Claudia: la prima esuberante, piena di vita; l’altra molto riservata, ma nasce comunque un legame che diventerà amicizia, anche dopo l’esito di quella fatidica gara, e, in pratica, per tutta la vita”. La gara, appunto. È il 6 agosto 1936.

“Nella finale le favorite sono altre, in particolare le due tedesche – spiega Tarozzi –. La Testoni arriva da una serie di vittorie nelle sfide di preparazione, anche se né lei né Ondina sono al meglio fisicamente. Testoni è scattante e fino al quarto ostacolo è in vantaggio, ma in volata è Valla che supera tutti e taglia il traguardo per prima’. Fu necessario ricorrere al fotofinish, che era una novità dell’epoca. Ci volle quasi un’ora per stilare i piazzamenti definitivi, Testoni finì quarta. Questione di decimi di secondo”. E da lì in poi, che successe? “Testoni, dopo quella gara, vinse più competizioni di Valla. Ma è un falso storico – termina il giornalista – che il rapporto fra le due atlete si fosse rotto: il legame durò per tutta la vita”.