Bologna, Torre degli Asinelli illuminata: la magia delle feste

Bologna, 29 novembre 2024 – Si può dire siano iniziate ufficialmente le feste in città. È la Torre degli Asinelli ad annunciarlo, indossando l’abito natalizio Continua a guardare i cittadini con quell’aria solenne, dall’alto, ma regalando un po’ di magia a bolognesi e turisti.

La Torre degli Asinelli con l'abito delle feste: illuminata di luce rossa

Illuminata da toni chiari, sfumature di bianche e giallastre, e dal colore simbolo, il rosso, nei suoi quattro lati e per tutta l’altezza creando una scenografia cromatica visibile da tutti i punti della città.

Smartphone rivolti verso l'alto per immortalare il momento speciale: l'accensione della Torre

A Bologna, tra le vie interessate rientrano San Vitale e Andrea Costa: due strade simbolo, loro malgrado, di questa stagione economica e sociale complicata. Al progetto per la Torre degli Asinelli, Confcommercio Ascom Bologna affianca, anche in questo Natale 2024, la storica iniziativa “La Città della Luce”, che prevede interventi di illuminazione in numerose strade non soltanto del centro storico ma anche delle periferie e dei Comuni dell’area metropolitana.

La vista della Torre degli Asinelli da via Rizzoli. L'accensione dà il via ufficialmente alle feste natalizie

L’accensione dell’albero

Domani, sabato 30 novembre alle 18 il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero di Natale in piazza Nettuno. Sarà allestito anche lo stand della montagna allestito per l’occasione, in collaborazione con l’associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno e della Scuola Sci Corno alle Scale, e l'accompagnamento del Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere.