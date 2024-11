Nuovo tour di Cesare Cremonini, oltre mezzo milione di biglietti venduti. La dedica ai fan: “Grazie di cuore”

Bologna, 22 novembre 2024 – A una settimana dall’uscita di “Alaska Baby”, il nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini in uscita venerdì prossimo, il 29 novembre, il tour negli stadi Cremonini Live 25 supera il traguardo dei 500mila biglietti venduti. Mezzo milione di persone e una vera e propria caccia al biglietto per un tour che sta facendo registrare sold out in ogni città.

Cesare Cremonini, foto di Luigi & Iango

“Superati i 500.000 biglietti venduti – si legge sul profilo Instagram del cantautore bolognese -. Mezzo milione di cuori. ‘Ora che non ho più te’ è per la sesta settimana consecutiva la canzone più passata dalle radio in Italia. È il brano con più presenze consecutive al n.1 del 2024. Wow ragazzi!! Grazie di cuore. Una settimana e siamo fuori con l’album”. Il sold out è stato registrato in diverse città italiane, tappe del tour. Continua infatti il successo di “Ora che non ho più te”, che a due mesi dalla sua uscita stabilisce un nuovo record di permanenza al n.1 nella classifica Earone nel 2024, rimanendo al vertice per la sesta settimana consecutiva, record annuale di permanenza in classifica. “Il successo di questo singolo apre le porte ad un album che, già dal titolo, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nel nuovo mondo di Cremonini – spiega lo staff -. Un viaggio condiviso con musicisti straordinari tra cui spicca Mike Garson, pianista già al fianco di David Bowie in album leggendari come Aladin Insane, Diamond Dogs e Young Americans oltre che di band come Nine Inch Nails e Smashing Pumpkins, e di grandi del jazz come Stan Getz e Stanley Clarke. La collaborazione era già stata anticipata alcuni mesi fa, ma solo oggi sono stati svelati i titoli delle tre tracce impreziosite dal piano di Garson: “Ragazze facili”, “Dark Room” e “Acrobati”. In “Alaska Baby” ci sono dodici canzoni di cui Cremonini è produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, dove Cesare si muove libero come mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop e creare opere senza tempo”. Questi i titoli dei dodici brani che compongono la tracklist di “Alaska Baby”: 1. Alaska baby; 2. Ora che non ho più te; 3. Aurore boreali; 4. Ragazze facili feat. Mike Garson; 5. Dark room feat. Mike Garson; 6. San Luca; 7. Un’alba rosa; 8. Streaming; 9. Limoni; 10. Il mio cuore è già tuo; 11. Una poesia; 12. Acrobati feat. Mike Garson Il tour Cremonini Live 25 inizia l’8 giugno Lignano (data zero), 15 giugno (sold out) e 16 giugno Milano, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) Bologna, 24 giugno Napoli (sold out), 28 giugno Messina (sold out), 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova (sold out), 12 luglio Torino (sold out), 17 e 18 luglio Roma. Biglietti disponibili sui canali online e nei punti vendita autorizzati. Per il grande ritorno, Cesare Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.