Tour Cesare Cremonini, 13 stadi sold out: “Pronto a far sognare il pubblico”

Bologna, 24 Marzo 2025 – Da Padova a Messina, passando per Milano, Bologna e Roma: è tutto sold out.

Ovviamente, si parla del tour di Cesare Cremonini. Numeri straordinari per il cantante: 13 stadi al completo, oltre 550mila biglietti venduti.

Il suo concerto si conferma così uno degli eventi live più attesi della prossima estate. La prima data è fissata per l’8 giugno a Lignano Sabbiadoro, seguita dal doppio appuntamento a San Siro, il 15 e 16 giugno, e poi il 19 e 20 proprio qui, a Bologna.

Cremonini: “Pronto a far sognare il pubblico”

Sono passati tre anni dal suo ultimo tour italiano, e l’entusiasmo è alle stelle. "Sono pronto a far sognare il pubblico. Il conto alla rovescia è iniziato", ha dichiarato il cantante. Nel suo ultimo post sui social, aggiunge: "Tantissime novità nei prossimi giorni. Siamo in piena! Grazie a tutti".

L’hype è altissimo anche tra i fan, che commentano con cuori e messaggi carichi di entusiasmo per il suo ritorno. Nelle sue stories su Instagram, Cremonini ringrazia i fan mentre cammina sulla neve: "Siamo più di mezzo milione e io mi sto allenando. Sto risalendo il Monte Cristallo (mostra in video il paesaggio) perché il palco sarà grande e sto lavorando con uno studio importante, che ha collaborato con i più grandi. Uno spettacolo è spettacolo, ma non è niente se non si dà valore alla parte artistica e musicale".

Il tour negli stadi 2025

Cremonini Live25 arriva dopo l’uscita dell’album Alaska Baby, anticipato dai due singoli di grande successo: Ora che non ho più te e San Luca, il duetto con Luca Carboni.

Uno spettacolo che si preannuncia potente e suggestivo, un live in cui prende vita il racconto personale di un viaggio nel freddo dell’Alaska, trasformato in un disco che è già un classico.

A dare ulteriore prestigio al tour, la collaborazione con Marc Carolan, ingegnere del suono di Muse e Snow Patrol, e la collaborazione con lo studio creativo londinese NorthHouse, che per la prima volta firma uno show italiano. L’agenzia britannica ha realizzato eventi di fama mondiale, tra cui l’halftime del Super Bowl 2015 con Katy Perry, e ha collaborato con artisti come Beyoncé, Bruno Mars e Coldplay.

Cremonini canterà anche negli stadi di Milano, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma.

L’album Alaska Baby

Alaska Baby è un album nato dopo mesi di viaggio, da Bologna all’Alaska, raccontati anche in un mini-documentario. Un percorso non solo geografico, ma anche interiore e sentimentale. "Volevo rimettermi in gioco, non potevo ripetere sempre le stesse cose", ha dichiarato nelle interviste al momento dell’uscita del disco, lo scorso novembre. Ora, con il tour completamente sold out, si può dire a gran voce che Cremonini ha vinto la scommessa: il suo spirito di ricerca ha conquistato ancora una volta il pubblico.