Una biblioteca sul crinale per far rivivere l’Appennino – Il Resto di Bologna

Bologna, 25 aprile 2025 – Si sente spesso dire che i giovani stanno tornando sull’Appennino e a volte ci si chiede se sia davvero così. Di sicuro succede a Monteacuto delle Alpi, borgo medievale appollaiato ai piedi del Corno alle Scale, la nostra ‘montagna di casa’. In questo suggestivo paese con 35 residenti, che diventano una dozzina in inverno, vivono ora anche Barbara Cassioli e Anna Ambrosi . Dopo diverse esperienze di vita – Barbara è stata anche protagonista di un viaggio fino a Lampedusa che ha poi raccontato nel libro Di questi tempi –, si sono conosciute al Lago Scaffaiolo un anno e mezzo fa e da Bologna si sono trasferite qui. Dallo scorso autunno hanno scritto un nuovo capitolo della storia centenaria di questa borgata fra i castagni: è grazie al loro impegno, infatti, che è nata Solea. La biblioteca sul crinale , aperta tutto l’anno il sabato e la domenica (dalle 14 alle 17). Lo scopriamo nella puntata di oggi del nostro podcast, dedicata a questa preziosa realtà e a quello che comporta, oggi, vivere in montagna. Fra sfide e senso di comunità.

Anna e Barbara, perché Monteacuto delle Alpi?

Barbara: "Ho un passato da operatrice sociale e nel 2016 sono arrivata a Vidiciatico per l’apertura di un centro d’accoglienza. Mi sono innamorata del territorio e ho continuato a frequentarlo, fino a quando il cerchio si è stretto sempre di più attorno a Monteacuto, dove sono approdata l’estate scorsa. E dove ho ritrovato Anna".

Anna: "Sono arrivata qui per caso, poi non è stato più possibile staccarsi. All’inizio venivo su ogni tanto, poi l’estate scorsa ho lavorato qui in trattoria, mentre Barbara all’alimentari. E ci è ‘caduta dal cielo’ Cristina".

Che cosa è successo?

Anna: "Lei e il compagno si occupavano della biblioteca in quello che era un appartamento della curia, poi diventato spazio per turisti e, anni fa, per libri. Loro però riuscivano a tenerlo aperto solo in luglio e agosto, per cui a settembre scorso abbiamo iniziato a metterlo a posto di buona lena, creando nuove sezioni: ad esempio non c’era quella di viaggio".

E le avete dato un nuovo nome .

"Sì, dal latino solea , soglia. I libri sono soglie fra i mondi, ma anche il paese è sulla soglia fra l’Emilia e la Toscana e noi ci troviamo fra il borgo e il bosco. Abbiamo trovato delle perle nascoste, come un libro di lettere di Sacco e Vanzetti o altri volumi su Bologna e Appennino, riviste del National Geographic . Questo repertorio è stato ampliato grazie alla solidarietà di tante case editrici cui abbiamo scritto. Ora ci sono un po’ tutte le sezioni, una bella parte di libri d’arte e stiamo maturando quella sull’infanzia. Vantiamo pure libri in lingua: sembra strano in questo contesto, anche se in realtà l’utenza viene più dall’esterno del paese. Siamo contente della risposta".

Organizzate anche corsi di scrittura creativa.

"Nel territorio del Parco c’è una bella comunità di persone che hanno scelto di vivere in queste frazioni, fra cui quattro nostri coetanei che hanno preso in gestione il rifugio Segavecchia di Pianaccio e fra loro c’è una ragazza brasiliana che tiene laboratori di poesia e scrittura. Le persone fisse sono poche, ma uno dei nostri desideri è creare un punto di incontro: siamo già partite con camminate letterarie, concerti, laboratori per bambini e ad agosto si terrà il festival Articoltura organizzato con Rocca Bio e a altre realtà per una tre giorni fra Monteacuto, Segavecchia e Rocca Corneta".

Allora è vero che i giovani tornano in Appennino?

Anna : "La valle del Reno è ricca di esperienze di ritorno e saranno sempre più ampie. Per quanto io ora passi metà settimana a Bologna e metà in montagna, per me la spinta verso l’Appennino è stata l’insofferenza per certe dinamiche cittadine".

Cosa ha di speciale questo territorio?

Barbara: "La vicinanza con il selvatico. È stata una scelta, ho girato tanto ma questo senso di appartenenza l’ho percepito al Corno alle Scale. Svegliarmi e vedere il crinale e la Croce è un’emozione che si rinnova tutti i giorni. E poi il silenzio, l’acqua. E il fatto di vivere in una comunità, di essere conosciuta e riconosciuta, a livello intergenerazionale. E poi c’è molto spazio per la creatività e la fantasia".

Info: per sostenere la biblioteca è possibile fare tessera associativa o partecipare a una prossima campagna di crowdfunding.