Una mostra per Bersani: "Atto politico e culturale"

Bologna, 7 maggio 2025 – "Una mostra per conoscere, ricordare e continuare il suo esempio". Il modello da seguire, in questo caso, è quello di Giovanni Bersani, politico bolognese a cui è stata dedicata l’esposizione – inaugurata ieri e che durerà fino al 25 maggio – "sulla sua vita, sul suo pensiero e le sue opere" all’interno della Manica Lunga di palazzo d’Accursio, a undici anni dalla sua scomparsa. Percorrendo il tratto dell’esposizione, guardandosi attorno, emergono fotografie, testimonianze e materiali d’archivio che descrivono una figura centrale nella storia politica e nella cooperazione internazionale italiana ed europea. Il percorso espositivo ripercorre "attraverso oltre cento foto, l’impegno civile, politico e umano di Bersani: dalla gioventù nell’Azione Cattolica, all’impegno parlamentare e internazionale, fino alla fondazione di cooperative e realtà ispirate alla solidarietà e alla giustizia sociale", sottolinea Lea Moretti, curatrice dell’esposizione.

"Abbiamo scelto di far parlare le immagini – continua Moretti –. Bersani aveva la straordinaria capacità di cogliere i bisogni reali delle persone e di agire insieme a loro". Concretezza, ascolto e azione. Questi i valori che, secondo Francesco Tosi, presidente del Cefa e della Fondazione Bersani, "hanno contraddistinto il senatore durante la sua vita. È un dovere per noi far conoscere la sua instancabile speranza nel trionfo del bene". È un’eredità concreta quella che Bersani ha lasciato alla città: "Ci ha insegnato che la cooperazione è uno strumento per combattere le disuguaglianze e che senza pace non c’è futuro", afferma Gianluca Galletti, presidente Emilbanca. Anche il sindaco Matteo Lepore ha ricordato come l’opera di Bersani "sia un esempio attuale. In tempi in cui la cooperazione internazionale viene sempre più marginalizzata, questa mostra è un atto politico e culturale". Un riconoscimento "al suo impegno e alla sua attività per la nascita del credito cooperativo", sottolinea Mauro Fabbretti, presidente della Federazione regionale delle Bcc. A seguire, dalle 17.30 nella Sala Anziani del palazzo comunale, è stato presentato il libro ‘Giovanni Bersani-Il fascino di una persona ricca di fede e umanità, sempre alla ricerca del Bene Comune’ con l’autore Walter Williams, intervistato dalla giornalista di Qn-Il Resto del Carlino, Rita Bartolomei.