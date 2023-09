Unipol Arena, concerti a Bologna: tutte le date da non perdere

Bologna, 13 settembre 2023 – Comincia la stagione dei concerti all'Unipol Arena, i grandi artisti della musica italiana, europea e mondiale sono pronti ad esibirsi sul palco più caldo delle Due Torri: si parte a settembre con Bjork, l'artista islandese celebre per lo stile eclettico e la capacità di mischiare più generi musicali. La data sarà quella di sabato 23 settembre, alle ore 21.

Ottobre

Ad inaugurare il mese di ottobre ci sarà invece un gruppo classico della musica italiana, e cioè i Pooh, che andranno in scena il 7 ottobre alle ore 21. Si continua venerdì 20 ottobre con un altro nome che non ha bisogno di troppe presentazioni, e cioè Ligabue, anche lui in scena alle 21; si prosegue poi qualche giorno dopo, martedì 24 ottobre, con uno dei nomi emergenti della scena indie, e cioè Ariete, la giovanissima cantautrice romana classe 2002, che vanta già svariate presenze al Festival di Sanremo.

Novembre

Il novembre musicale, dopo i giorni dedicati al Cirque du Soleil, si apre con una delle voci più famose della musica italiana, e cioè Giorgia, che va in scena venerdì 24 novembre alle 21: qualche giorno dopo, giovedì 30 novembre, sarà la volta dei Greta Van Fleet, gruppo rock statunitense, che si esibirà alle 20.

Dicembre

Tutto esaurito per il re dell'indie, Calcutta, che arriva all'Unipol domenica 3 dicembre alle ore 21: biglietti già finiti anche per uno dei pilastri della trap italiana, il genovese Tedua, che si esibirà qualche giorno dopo il cantautore romano (venerdì 8 dicembre alle 21). Il giorno dopo vi sarà una coppia d’oro della musica italiana, e cioè Antonello Venditti e Francesco De Gregori, in scena sabato 9 dicembre alle 21. Chiusura dell'anno con un altro duo, Irama e Rkomi, che andranno in scena martedì 12 dicembre alle 21.