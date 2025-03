Valentino Rossi a San Luca con Cesare Cremonini: “Grazie Vale, Bologna ti ama. Qui da me è casa tua”

Bologna, 20 marzo 2025 - Valentino Rossi e Cesare Cremonini ancora insieme, ancora a Bologna. Ieri il cantautore e Dottore avevano fatto visita al Bologna durante un allenamento a Casteldebole. Oggi una splendida passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città: San Luca.

Valentino Rossi e Cesare Cremonini sotto i portici di San Luca: i due amici hanno fatto una passeggiata raggiungendo la vetta (foto Instagram)

San Luca: un incontro speciale

Non a caso proprio ieri, mentre era con i rossoblù, il cantante aveva detto: “A Bologna ci sono due certezze: San Luca e il Bologna".

Un giorno di luce con Cremonini e Rossi

"Proprio ieri che era uscito il sole…", inizia così il post su Instagram di Cremonini accompagnato da foto e video. "Vale - ha scritto - è venuto a Bologna e siamo saliti insieme fino alla basilica di San Luca, dove la luce si può camminare. Abbiamo anche incontrato Don Remo, il parroco della chiesa, che ci ha accolto con la sua dolcezza infinita, accompagnandoci fino al presbiterio dove si può ammirare l’icona della Vergine con il bambino. È stata una giornata bellissima, un pieno di luce, tranquillità e amicizia profonda. (Ovviamente le tagliatelle al Meloncello non sono mancate!). Grazie Vale, qui da me è casa tua. Tuo, Antonello (Venditti, ndr), conclude in modo ironico il post.

Una celebrazione dell'amicizia

"Bologna ti ama", dice nel video Cremonini. "Venire a San Luca con Cesare è come andare con Venditti al Colosseo - risponde Valentino - Qui a San Luca è bellissimo, mi piace molto, meglio di come me lo aspettavo, è stata una grande sorpresa".

Anche l'incontro con il parroco della chiesa e Valentino viene immortalato in un video. Una valanga di "mi piace" per il post da parte di amici e fan. "Due persone fantastiche in un luogo fantastico", scrive un follower; "I miei idoli", aggiunge un altro, e tante emoticon e cuori per i due amici. Non manca il commento affettuoso della compagna del Dottore, Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e Cesare Cremonini condividono spesso momenti di svago: dalla festa di compleanno di Valentino al concerto di Jovanotti. Un'accoppiata vincente, un'amicizia vera.

Pochi giorni fa il cantautore bolognese aveva postato delle foto sotto i portici di Bologna con Vasco Rossi definendolo "patrimonio dell’Umanità".