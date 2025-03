Bologna, Ornella Vanoni omaggia Lucio Dalla con il Comunale

Bologna, 23 marzo 2025- Due serata di pura emozione, in un dialogo preziosi fra jazz, musica classica, con voci stellari come quella di Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari. Tre grandi artiste che sono state protagoniste dello spettacolo ‘The man i love’ della rassegna ‘Jazz on simphony’, che vede come direttore artistico Paolo Fresu. Un’esperienza musicale, andata in scena all’auditorium Manzoni, particolarmente ricca di contaminazioni: sul palco, a dirigere i professori dell’Orchestra del Teatro Comunale, infatti, c’era Celso Valli.

Uno dei momenti più intensi, alla fine della seconda serata, quando Ornella Vanoni ha detto: “Amo Bologna, venivo sempre qui e mi divertivo come una pazza. Poi c’era Lucio e splendeva come una luce”. Vanoni ha poi intonato ‘Piazza Grande’.

Soddisfatto per le due serate da tutto esaurito anche l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo: “Realizzare con il Comunale un progetto dedicato al jazz era un’operazione non scontata, ma il sold out di questa sera all’Auditorium Manzoni è la risposta più bella possibile. Rivolgo un ringraziamento a quanti hanno creduto e lavorato per questo risultato, a partire da Paolo Fresu, che con la direzione artistica di ‘Jazz on symphony’ sta aprendo una strada nuova, e ovviamente il nostro Teatro Comunale. È una prima tappa che ci racconta le possibilità di esplorare questa nuova dimensione artistica per una delle più blasonate istituzioni musicali e culturali del paese.”