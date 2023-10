Vasco, botta e risposta col sindaco di Vicenza: “Mai avuto nulla contro la città”

Bologna, 9 ottobre 2023 – “Gentile sindaco Giacomo Possamai, grazie del pensiero, ma le devo sinceramente dire che non ho mai pensato male di Vicenza, mai avuto nulla contro la città, mai. Ho semplicemente raccontato l’episodio nella serie di Netflix ripensando ai miei esordi, non certo facili e.. le ‘freccette’.. mi sono anzi servite per crescere e per... migliorare i miei concerti. Con tutto il mio affetto”. Firmato Vasco Rossi.

Botta e risposta tra il rocker di Zocca e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

Durante la serie Netflix “Vasco – Il supervissuto”, il Komandante ha raccontato di oltre che della sua Zocca, una serata a Vicenza in cui si è sentito “umiliato”.

“Avevo cominciato a fare questi concerti con la band nel 1979 e i primi due a Bologna erano andati bene. Al terzo, in piazza dei Signori a Vicenza, vado su e comincio a cantare. Mentre cantavo Jenny dal bar di fianco - ha ricordato il Blasco - mi tiravano delle freccette di carta. Avevo 26 anni, facevo il dj, guadagnavo soldi, avevo una bella macchina, un sacco di donne e un orgoglio adeguato: mi sono vergognato talmente tanto che avrei voluto sprofondare, sparire. Non vedevo l’ora di scendere dal palco per andare a casa e mi dico ‘non vado mai più su un palco’. Mentre mi dirigevo a casa mi è successo qualcosa nel cervello, è stata una di quelle svolte e ho detto no ‘adesso io faccio questo lavoro qua’".

“Caro Vasco – ha scritto in risposta al post di Vasco il sindaco di Vicenza -, grazie per le tue parole che chiudono una strofa lunga 44 anni. Ma, se tu lo vorrai, c’è una canzone ancora da scrivere con Vicenza. Tanti concittadini mi hanno scritto in questi giorni pregandomi di invitarti e questo invito io te lo rinnovo. In un certo senso noi ti consideriamo un pezzo di storia della nostra città e se per te anche Vicenza è stata da stimolo per percorrere la tua carriera con ancora più caparbietà, sarebbe bello che le strade si incontrassero di nuovo. Senza freccette stavolta. Quindi, noi ti aspettiamo. Possiamo contarci?”

Chissà se Vasco risponderà di nuovo. Intanto il popolo del web vicentino incrocia le dita sperando che magari accetti l’invito. Altri fan attendono con ansia i conoscere le nuove date del tour 2024: in meno di 60 minuti sono stati polverizzati 240mila biglietti per le prime cinque date, quattro a Milano e una Bari. Ma l’organizzazione ha già annunciato nuove date nelle due città.

