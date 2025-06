Vasco a Bologna, scatta l’ora del Blasco: il suo ‘popolo’ è già qui

Bologna, 10 giugno 2025 – Il conto alla rovescia sta per finire. Per chi da giorni sosta in tenda nella zona dello stadio e per chi correrà, forse ancora in giacca e cravatta, dal lavoro per arrivare in tempo al live.

Mercoledì e giovedì torna Vasco Rossi nel suo Dall’Ara per le due tappe del Vasco Live Duemilaventicinque. E dire ’suo’ non è un modo di dire visto che, come ha già ricordato il rocker dal palco in concerti passati, proprio in alcune strade dietro lo stadio sono nati, negli anni Settanta, alcuni dei più grandi successi di sempre.

Accampati da giorni per Vasco Rossi

E’ stretto, strettissimo, il rapporto del Blasco con Bologna e il suo pubblico, con cui l’abbraccio è totale. “Sto arrivando!” ha scritto in queste ore sui social, dopo la tappa di Firenze, in cui ha ricevuto pure le chiavi della città.

E anche questa volta una tappa bolognese è un rito collettivo, come dimostrano le file di tende che già dallo scorso fine settimana stazionano in zona. I ’campeggiatori’ sono persone di tutte le età, uomini, donne. Vengono da tutta Italia, non temono il caldo. Amici, famiglie, “una generazione totale”, come ha detto l’amico del Komm Guido Magnisi in questi giorni.

E intanto, circola ormai la scaletta del live, che prevede, fra gli altri, questi titoli: Vita spericolata, Vivere, Gli spari sopra, Quante volte, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, C’è chi dice no, La strega (La diva del sabato sera)/Cosa vuoi da me/Vuoi star ferma!/Tu vuoi da me qualcosa, Una canzone per te, Va bene, va bene così, Rewind, Senza parole, Sally, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Canzone. Il finale, come sempre, sarà sulle note da brividi di Albachiara.

I cancelli si apriranno intorno alle 16, mentre l’inizio del concerto è atteso per le 21. Come l’anno scorso, saliranno in apertura gli artisti che hanno vinto un contest. Per la prima serata ci saranno i Load, con Leo Meconi, e giovedì i Cindy & The Rock Hysteria.