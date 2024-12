Vasco Rossi contro Salvini: “Arrestati se fumate una canna”

Bologna, 14 dicembre 2024 – Vasco Rossi attacca il nuovo codice della strada in vigore da oggi, 14 dicembre. Con le modifiche apportate basterà un test che risulti positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti anche se non si è in uno stato psicofisico alterato.

"Attenzione ragazzi, quel genio di Matteo Salvini", le parole di Vasco Rossi che accompagnano il video

Il Rocker di Zocca, sul suo profilo Instragram, si rivolge direttamente ai giovani contestando – con ironia – le nuove regole. "Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di farlo". Lo dice, in un reel pubblicato sui social, il cantante Vasco Rossi, commentando le regole del nuovo codice della strada.

Vasco Rossi, 72 anni, ha pubblicato su Instagram un video in cui attacca il vicepremier Matteo Salvini per il nuovo codice della strada

"Da oggi – scrive Vasco – anche se siete alla guida lucidi… lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare – il commento finale – si potrebbe prendere i treni...".